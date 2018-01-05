Yabancı yatırımcı 2017'de borsada 1,8 milyar dolarlık alım yaptı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da, geçen yıl yabancı yatırımcılar yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net alım yaptı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da geçen ay net 180 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, 2017'yi 1 miyar 781 milyon dolarlık alışla tamamladı.

Yabancı yatırımcılar, 2017'de aylık bazda 8 ay net alım, 4 ay net satış yaptı. Yabancıların toplam alımları ağustos ayında 2 milyar 114 milyon dolara kadar çıkmıştı. 2016'yı 613 milyon dolarlık alışla tamamlayan yabancı yatırımcılar, 2017'de güçlenen alımlarıyla Borsa İstanbul'daki takas oranlarını da yüzde 65'e çıkardı. Yabancı yatırımcıların takas oranı 2016 sonunda yüzde 63 seviyesinde bulunuyordu.

Yabancılar, 2017'de 816 milyon dolarla en çok ocak ayında net alım yaparken, en güçlü satış yaptıkları ay ise 321 milyon dolarla eylül oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2017'de yabancı yatırımcıların da ilgisiyle TL bazında yüzde 47,6, dolar bazında ise yüzde 37,3 yükseldi. Endeksin aralık ayındaki dolar bazlı yükselişi ise dolar kurundaki düşüşün desteğiyle yüzde 15'e yaklaştı. Böylece endeks, Mart 2016'dan beri en iyi aylık performansını sergiledi.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Türkiye'nin yakaladığı büyüme ivmesinin Borsa İstanbul'da pay piyasalarına yabancı yatırımcı ilgisine neden olduğunu, buna bağlı olarak BIST 100 endeksinin geçen yıl 29 kez kapanış rekoru kırdığını kaydetti.

Endeksin 2017 yılını rekorlarla tamamladığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların Türkiye'nin büyüme hikayesinden faydalanacak şirket hisseleri ile kazançlarını artırdığını ifade etti. Analistler, dolar bazlı BIST 100 endeksinin 2017'de sadece 2 ayı düşüşle, 10 ayı ise artışla tamamladığını, buna karşın 30.427 seviyesinden yılı kapatan endeksin, tarihi zirvesi olan 51.070 puana göre hala yüzde 68 iskontolu olduğunu söyledi.

Dolar bazlı BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesini 51.070 puanla Kasım 2010'da görmüştü.





- Yabancılar aralıkta en çok Kardemir'i tercih etti





Türk Hava Yolları (THY), yabancı yatırımcıların, ekim ve kasım aylarından sonra aralıkta da en fazla tercih ettiği hisse senetlerinden biri olurken, aralıkta birinciliği Kardemir Karabük Demir Çelik (Kardemir) aldı. Yabancı yatırımcılar, aralıkta en çok 101,4 milyon dolarlık net alımla Kardemir (D grubu) hissesi alırken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 35,7 milyon dolar ile Tüpraş oldu.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Kardemir'i (D), 66,4 milyon dolar ile THY, 38,8 milyon dolar ile Pegasus, 36,8 milyon dolar ile Petkim ve 36 milyon dolar ile Sasa Polyester izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Tüpraş'ın ardından aralıkta en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 33,4 milyon dolar ile ASELSAN, 23,7 milyon dolar ile Akbank ve 19,8 milyon dolar ile İpek Doğal Enerji oldu.

Analistler, bölgeye ilişkin jeopolitik risklerin azalması, ABD ile yaşanan vize sorununun karşılıklı açıklamalarla ortadan kalkması ve 3'üncü çeyrek finansal sonuçların, THY hisselerine ilginin devam etmesini sağladığını belirterek, Kardemir alımlarında ise Türkiye'nin ivme kazanan ekonomik büyümesi, Avrupa'daki toparlanma ve yükseliş eğilimindeki emtia fiyatlarının etkili olduğunu vurguladı.

Yabancı yatırımcıların 2017'de aylık bazda Borsa İstanbul'da yaptıkları net işlemler ile BIST 100 endeksinin getiri oranları şöyle:

2017/Ay Net Alış/Satış (Milyon Dolar) Toplam Alış (Milyon Dolar) BIST 100 Fark Ocak 816 816 10,44 Şubat 154 970 1,37 Mart -48 922 1,68 Nisan 294 1.216 6,42 Mayıs 151 1.367 3,05 Haziran 261 1.628 2,97 Temmuz 206 1.834 7,06 Ağustos 280 2.114 2,31 Eylül -321 1.793 -6,46 Ekim -14 1.779 7,03 Kasım -178 1.601 5,59 Aralık 180 1.781 10,91