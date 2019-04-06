Yabancı yatırımcı borsada ilk çeyreği alışla tamamladı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda mart ayında 659 milyon dolarlık satış yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ve şubat aylarında 909 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcıların martta bu alımların 659 milyon dolarlık kısmını sattığı görüldü.

Yabancı yatırımcılar böylece yılın ilk çeyreğini net 250 milyon dolarlık alımla tamamladı. 2018'in ilk çeyreğinde 780 milyon dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, 2019'un aynı döneminde alış tarafında yer almaları BIST 100 endeksinin de bu dönemde yüzde 2,8 değer kazanmasını sağladı.

Martın ikinci yarısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) parasal sıkılaştırmaya gitmesi ve Londra'daki swap piyasalarında oluşan oynaklıkla Borsa İstanbul'da yabancı satışlarının etkisini artırdığı görüldü.

BIST 100 endeksi, geçen ayın ilk yarısını 103.304 puandan tamamlasa da sonrasında etkisini artıran yabancı satışlarıyla düşüşe geçerek, mart ayını şubat kapanışına göre yüzde 10,3 değer kaybıyla 93.784 puandan tamamladı.

Yabancı yatırımcıların martta en çok tercih ettiği hisseler arasında Vestel Elektronik ve uzun zamandır satış baskısı altında olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) öne çıkarken, satışlarda ise likiditesi yüksek ve endeks üzerinde ağırlığı fazla olan hisseler başı çekti.

Analistler, Londra piyasasında swap faizlerindeki aşırı oynaklığın Türk lirası ihtiyacı olan yabancı yatırımcıyı Borsa İstanbul pay ve tahvil piyasalarında satışa yönelttiğini belirterek, bu olağan dışı durumun iki haftayla sınırlı kaldığını, nisan ayıyla birlikte swap piyasasının gündemden düştüğünü ifade etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim sonrası yurt içinde gündemin tekrar ekonomiye dönmesiyle pay piyasalarında son bir haftadır alıcılı bir seyir izlendiğine dikkati çeken analistler, yabancı yatırımcıların mart ayında sattıkları hisselerin önemli bir kısmının geri alınmış olabileceğini dile getirdi.

- Yabancılar martta en çok Vestel Elektronik aldı

Vestel Elektronik, 63,9 milyon dolarla martta yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Petkim, 139,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde Vestel Elektronik'i, 19,7 milyon dolar ile Emlak Konut GYO, 11 milyon dolar ile Verusa Holding, 9 milyon dolar ile Koza Madencilik ve 7 milyon dolar ile Soda Sanayii izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Petkim'in ardından martta en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 131,4 milyon dolar ile Türk Hava Yolları, 52,1 milyon dolar ile Garanti Bankası, 50,5 milyon dolar ile Kardemir (D) ve 46,4 milyon dolar ile ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 2018 ve 2019 ilk çeyreklerine ilişkin yabancı yatırımcı net alış ve satışları ile BIST 100 endeksinin değişimleri şöyle:

2018 2019 Net Alış/Satış (Milyon Dolar) BIST 100 Değişim (%) Net Alış/Satış (Milyon Dolar) BIST 100 Değişim (%) Ocak 22 3,64 798 14,03 Şubat -425 -0,48 111 0,44 Mart -377 -3,38 -659 -10,28 Toplam -780 -0,35 250 2,8