Yabancı yatırımcı borsada mart ayında satış yaptı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar yılın ilk iki ayındaki alımların ardından mart ayında sınırlı da olsa net satış gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, borsada, geçen yılın büyük bölümünde ve 2017 yılının ilk iki ayında alım tarafında yer alan yabancı yatırımcılar, mart ayında net satış yaptı.

Yabancı yatırımcı, martta net 48 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcının yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alım tutarı 922 milyon dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar ocak ayında 816 milyon dolar, şubatta ise 154 milyon dolar net alım yapmıştı.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen ay yabancı yatırımcıların satışlarına karşın TL bazında yüzde 1,68, dolar bazında ise yüzde 1,80 yükseliş kaydetti.





- Yabancılar martta en çok Garanti Bankası hissesi aldı





Yabancı yatırımcılar 43,1 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok Garanti Bankası hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 76,2 milyon dolar ile Halkbank oldu.

Mart ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankası'nı 41,9 milyon dolar ile Tekfen Holding, 34 milyon dolar ile İş Bankası (C), 28,6 milyon dolar ile BİM Mağazalar ve 23,7 milyon dolar ile Petkim izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Halkbank'ın ardından mart ayında en fazla satışın yapıldığı pay piyasaları ise 54,8 milyon dolar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 26,8 milyon dolar ile Hacı Ömer Sabancı Holding, 22,6 milyon dolar ile Akbank oldu.



