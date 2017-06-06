Yabancı yatırımcı borsada mayısta alıma devam etti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar geçen ay 151 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, borsada, mart ayındaki 48 milyon dolarlık net satış dışında aylık bazda yılbaşından bu yana net alım yapan yabancı yatırımcılar, mayısı da 151 milyon dolarlık alımla tamamladı.

Yabancı yatırımcının, mayıstaki 151 milyon dolarlık alımıyla yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alım tutarı 1 milyar 367 milyon dolara yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen ay yabancı yatırımcıların alışlarının desteği ile TL bazında yüzde 3,05, dolar bazında ise yüzde 3,75 yükseliş kaydetti.





- Yabancılar mayısta en çok Hacı Ömer Sabancı Holding hissesi aldı





Yabancı yatırımcılar 98 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok Hacı Ömer Sabancı Holding hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 84 milyon dolar ile Turkcell oldu.

Mayıs ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Hacı Ömer Sabancı Holding'i 73 milyon dolar ile Türk Hava Yolları, 54,4 milyon dolar ile Halkbank, 37,7 milyon dolar ile Vakıfbank ve 27,9 milyon dolar ile Kardemir (D) izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Turkcell'in ardından mayıs ayında en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 74,2 milyon dolar ile Koç Holding, 58,6 milyon dolar ile ASELSAN, 18,4 milyon dolar ile Sasa Polyester oldu.



