Yabancı yatırımcı geçen ay borsada satış yaptı

İSTANBUL (AA) - Bekir Gürdamar - Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar kasım ayında net 178 milyon dolar tutarında satış, yıl başından bu yana da 1,6 milyar dolarlık net alım yaptı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, kasım ayında net 178 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2016'nın mayıs-temmuz döneminin ardından ilk kez üst üste 3 ay net satış yaptı. Yabancı yatırımcılar, ağustos ayı sonuna kadar mart hariç net alım tarafında yer alırken, toplam alımlarını 2,1 milyar dolara kadar çıkarmıştı.

Eylül ayında 321 milyon dolar, ekim ayında 14 milyon dolar ve kasım ayında da 178 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcıların, yıl başından bu yana net alım tutarı bu satışlarla 1,6 milyar dolara geriledi. Toplam alım tutarındaki bu gerilemeye karşın Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların takas payı yüzde 65 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Yabancılar kasımda da Türk Hava Yolları'nı tercih etti

Türk Hava Yolları (THY), yabancı yatırımcıların, ekim ayındaki 85,8 milyon dolarlık alımının ardından kasımda da en çok tercih ettikleri hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcılar kasımda 239,2 milyon dolarlık THY hissesi alırken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 159,6 milyon dolar ile ASELSAN oldu.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 38,3 milyon dolar ile Turkcell, 30,7 milyon dolar ile Petkim, 19,1 milyon dolar ile Koç Holding ve 16,3 milyon dolar ile TAV Havalimanları izledi.