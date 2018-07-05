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Yabancı yatırımcıdan Manisa'da depo açılışı

- DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Hasan Kavcı: - "Manisa'da açtığımız bu tesis Anadolu'da yaptığımız en büyük yatırımlardan birisi"

Yabancı yatırımcıdan Manisa'da depo açılışı

MANİSA (AA) - DHL Freight firması Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 milyon avro yatırım yaparak 38 bin metrekarelik deposunu hizmete açtı.

DHL Feight'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerden gelen talepleri karşılaşmak üzere inşa edilen deponun açılışına Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, DHL Freight CEO'su Uwe Brinks, DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Hasan Kavcı ve sanayiciler katıldı.

Brinks, konuşmasında, önemli bir yatırımı hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kavcı da Manisa'nın Türkiye'nin ilk lojistik köyünün yanı sıra ülkenin önde gelen üreticileriyle ithalat-ihracat şirketlerine ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Manisa'da açtığımız bu tesis Anadolu'da yaptığımız en büyük yatırımlardan birisi. Kapalı alan 38 bin metrekareden oluşuyor. Bundan sonraki ilk amacımızda Anadolu bölgesinde buna benzer tesisler yapmak." ifadelerini kullandı.

Türek ise lojistik ve depolama hizmetlerinin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ürünlerin ülkelerine zamanında teslim edilebilmeleri için profesyonel organize kuruluşlara ihtiyaç var. Paket servisler ve tır nakliyeleri ayrı bir uzmanlık işi. burada DHL firmasıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi olarak bir iş birliği yaptık. DHL firması sanayimizin bir misafiri oldu. DHL firması gerçekten çok profesyonel bir ortamda depolama ve sevkiyat işlerini gerçekleştiriyor. Sanayicilerimizin ihracat pazarında çok daha zamanında ve düzenli bir servis vermesinin önü açılmış oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılışta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehter Takımı konser verdi.

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