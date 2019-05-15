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Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 24 arttı"

Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış
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ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının nisanda yüzde 24 arttığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, nisan ayı turizm verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısının, nisanda yüzde 24 arttığını belirten Bakan Ersoy, en fazla ziyaretçinin, yüzde 48 ile Almanya'dan geldiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları, ikinci sırada yüzde 34 artışla Ruslar, üçüncü sırada yüzde 31 artışla İngilizler izliyor." ifadelerini kullandı.

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