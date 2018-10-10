Yabancılar bayilik için akın ettiler

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD (Franchise Derneği) işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek “16. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı açılış töreni; 11 Ekim Saat 11.00’de gerçekleştirilecek. İstanbul CNR Fuar Merkezi 7’nci salonda düzenlenecek tören Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Sn. Didier Depreay ,UFRAD (Franchising Derneği ) Başkanı Sn. Dr. Mustafa Aydın, Coldwell Banker Türkiye Franchise Satış Koordinatörü Sn. Ayhan Kaya, Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem , Medyafors Fuarcılık Yön. Krl. Ü. / Uluslararısı İlişkiler Direktörü Sn. Ferzan Erem Escobedo, firma sahipleri ve yöneticilerinin teşrifleriyle gerçekleştirilecek.

Fuar, 27 bin 500 metrekare alanı, 300 yerli ve yabancı katılımcı marka ve 40 bine yakın beklenen ziyaretçi sayısı ile Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyor. 2018’in sonunda 50 milyar dolara ulaşması beklenen Türkiye franchise pazarı, hali hazırda üç bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümesini sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye’de franchise pazarı son beş yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Şu ana kadar dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700 Türk markası pusuda bekliyor. 2023 yılı itibariyle franchise sektörünün büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda fuara yabancı yatırımcıların ilgisi hayli fazla. Başta Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere, Ortadoğu ve komşu ülkelerden de yatırımcılar fuara geliyorlar. Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere’den gelen yatırımcılar, ticari heyetlerle işbirliği yapma fırsatı bulacaksınız. Bu buluşmanın Avrupa’ya açılma hedefi olan Türk markaları adına da çok önemli olacağına inanıyorum. Fuar boyunca düzenlenecek seminer, toplantı ve panellerde kendi alanında önemli konuşmacılar dinleyicilere sunumlar yapacaklar” diyor.

Medyafors Fuarcılık Hakkında

Konsept fuarcılık konusunda öncü olan ve başarılarını bugüne dek organize ettiği birbirinden farklı fuarlarla kanıtlayan Medyafors Fuarcılık, fuar organizasyonlarıyla sektörlerin gelişimine, Türkiye ve dünya ekonomisine katma değer sağlamayı, toplumsal faydayı öncelik olarak görmeyi kendisine görev bilmiştir. Medyafors Fuarcılık "Ayrıntılar Önemlidir" sloganını ilke edinerek çalışmalarını, sistematik biçimde yürütür; böylece uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atmaktadır. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Gazetesi ve bayimolurmusun.com.tr bayilik portalı bu grubun önemli projeleri arasındadır.

Detaylı Bilgi için: Sevilay KIRCAN/ skircan@medyafors.com 0212 346 2626