Yabancılara konut satışı 7 ayda yüzde 30 arttı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışı ocak-temmuz döneminde yüzde 29,6'lık artışla 11 bin 321'den 14 bin 674'e yükseldi. Sektör temsilcileri, 7 ayda yaşanan artışın ülke ekonomisine ciddi bir döviz getirisi sağladığını, yükselişin süreceğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları temmuzda rekor düzeyde arttı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı.

Ocak-temmuz döneminde İstanbul'da 4 bin 955, Antalya'da 3 bin 524, Bursa'da 988, Yalova'da 725, Trabzon'da 648, Ankara'da 521, Sakarya'da 462, Aydın'da 405, Mersin'de 404, Muğla'da ise 373 konut satıldı.

Söz konusu dönemde Iraklı vatandaşlar Türkiye'den 2 bin 571 konut aldı. Bu alanda Irak vatandaşlarını bin 298 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 265 konutla İranlılar, 988 konutla Ruslar, 862 konutla Afganistan vatandaşları, 777 konutla Kuveytliler, 651 konutla Almanlar, 506 konutla İngilizler, 487 konutla Azerbaycan vatandaşları, 484 konutla Ürdünlüler ve 338 konutla Mısırlılar takip etti.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, temmuzda yabancıya konut satışındaki yüzde 65,6'lık artışın, döviz girdisi açısından ve konut satışını hareketlendirmek adına önem teşkil ettiğini söyledi.

Tavukçuoğlu, "Rakamlar da bize gösteriyor ki yabancıya satış geçen yılın çok üzerinde bir rakamla kapanacak. Doların bu kadar yükseldiği bir dönemde, döviz girdisi ülkemiz için çok önemli. Yabancıya vatandaşlık hakkındaki alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesiyle satış rakamı ciddi şekilde artacaktır." dedi.





- "Yabancıların talepleri artarak sürüyor"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, temmuzda en çok konutu Iraklıların aldığını belirterek, onu Suudi Arabistan ve İranlıların takip ettiğini söyledi.

Özyurt, "Yaşanan artışta döviz kurlarında yükselişin yanı sıra Orta Doğulu yatırımcının yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ülkemize gelmesinin etkisi var. Yabancılara gayrimenkul satışı ile ilgili düzenlemelerde bazı rötuşların yapılması durumunda olası satış daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Babacan Holding Yönetim kurulu Başkanı İbrahim Babacan, yabancı yatırımcı sayısındaki artışın yüzde 65,6 ile yılın en yüksek oranına ulaştığını belirterek, "Yabancı yatırımcı talepleri her şartlar altında artış yönlü hareketliliğini koruyor. Sektörümüz yabancı yatırımcı çekme konusundaki başarısını her geçen gün artırarak sürdürüyor." dedi.

Muyar ve İska İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol, yabancıların konut alımı için döviz kuru açısından çok uygun zaman olduğunu belirterek, "Dolar ve avro zaten çok yükseklerde. Yabancılar için ciddi alım avantajı olmuş durumda. Onlar da bu nedenle ciddi ilgi gösteriyorlar. Türk şirketler de yurt dışına yönelik ciddi pazarlama faaliyeti gerçekleştiriyor şu anda." dedi.





- En çok İstanbul ve Antalya'dan konut alındı









İllere göre yılın 7 ayında yabancılara satılan konut sayısı şöyle:

İL KONUT SAYISI İstanbul 4.955 Antalya 3.524 Bursa 988 Yalova 725 Trabzon 648 Ankara 521 Sakarya 462 Aydın 405 Mersin 404 Muğla 373 Diğer İller1.669 Toplam 14.674





Ocak-temmuz döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayıları şu şekilde:





ÜLKE Konut sayısı Irak 2.571 Suudi Arabistan 1.298 İran 1.265 Rusya Federasyonu 988 Afganistan 862 Kuveyt 777 Almanya 651 İngiltere 506 Azerbaycan 487 Ürdün 484 Mısır 338 Yemen 326 Ukrayna 310 İsveç 280 Katar 271 Kazakistan 226 Filistin 221 Hollanda 201 Norveç 161 Birleşik Arap Emirlikleri 145 Diğer ülkeler 2.461