Yabancılardan Türk Züccaciye Ürünlerine Yoğun İlgi

Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 ve en çok markalaşan 2 sektöründen biri olan züccaciye sektörü, cam, metal, seramik gibi 8 sektörü içinde barındırıyor. Her yıl ihracatını yüzde 10-15 arasında artıran ve 2021 yılında 6,1 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasından 10.’luktan 8.’liğe yükselen züccaciye sektörü, 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. 2022 yılında dünya 6.’lığına çıkmayı hedefleyen sektörün çatı derneği ZÜCDER, ihracatı ve iç pazardaki ticaret hacmini artırmak için her yıl “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları”nı düzenliyor. Geçtiğimiz yıllardaki başarıdan ötürü 2022 yılında 2 tane yapılması kararlaştırılan organizasyonun ilki 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Pine Beach Belek’te gerçekleşmişti. İkincisi 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace’ta düzenlenen organizasyon hakkında bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “8 yıl önce ulusal boyutta başladığımız üretici marka görüşmelerimiz, bugün uluslararası boyutta yılda 2 kez düzenlediğimiz dev bir etkinliğe dönüştü. 10.’sunu düzenlediğimiz zirvemiz için Rusya, Fransa, Brezilya, Fas, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar, Polonya gibi dünyanın dört bir yanındaki 60 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza adına 90 yabancı, 30 Türk olmak üzere 120 satın almacıyı ağırladık. Sadece 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalar katıldı organizasyona. Her gün firmalar minimum 50 en fazla da 80 firmayla görüştü. 5 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi. Bu firmalara baktığımız zaman 1 milyar dolar cirosu olan firmaların yanında dünyanın çeşitli yerinde yaklaşık 1000 mağazası dahi bulunan firmalar bulunuyor” dedi. Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı Rusya’daki pazar boşluğundan züccaciye sektörü için fırsat oluşturduğunun altını çizen Öksüz, “Ekim ayında Rusya’ya satın alma heyetimizle birlikte katıldık ve önemli iş birliklerine imza attık. Antalya’ya da Rusya’nın en büyük satın almacıları geliyor. Öyle ki ilk 7 ayında Türkiye’den Rusya’ya ihracat yüzde 13,4 artarak 2 milyar dolara ulaştı. İhracattaki bu artıştan sektörümüz de pay alıyor. Aynı zamanda Türkiye-Suudi Arabistan arasında ticaret kısıtlamalarının kalkması sonucu ihracat pazarımız için büyük bir avantaj ortaya çıktı. Suudi Arabistan’ın da en büyük market zincirlerinden 312’den fazla mağazası bulunan süpermarketi de Antalya’da yerini aldı. 3 yıl önce Suudi Arabistan bizim en çok ihracat yaptığımız pazardı. Şu anda ilişkilerimizin iyiye gitmesiyle cam, porselen gibi ürünlerin üzerine yapılan altın varaklarla Suudi Arabistan’a katma değerli ürün göndermeye başladık. Organizasyonda yoğun bir ilgi gördük” açıklamalarında bulundu.

“ABD pazarına yoğunlaştık”

Hem ihracatı hem de iç pazarda satışları artırmak için yoğun bir takvim oluşturduklarını söyleyen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 2023 yılında yurt içinde 2, yurt dışında 5 olmak üzere 7 tane B2B’ye ve 2 tane de fuara imza atacaklarını belirtiyor. Yurt içindeki başarıdan ötürü yılın ikinci yarısında Kenya’da ve Rusya’ya satın alma heyetleriyle birlikte gittiklerine değinen Mesut Öksüz, 2023 yılında da Güney Afrika, Dubai, İngiltere, Güney Amerika ve Japonya’da etkinliklerinin olacağını belirtiyor. Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zincirinde Türkiye’nin avantajlı konuma geldiğini ve lojistik üstünlüğünün olduğunu ifade eden Mesut Öksüz, “Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları ABD ve Japonya. Özellikle bu 2 pazara yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü dünya züccaciye ithalatının yüzde 26,7’sini ABD elinde bulunduruyor ve Türkiye’nin bu pazardan aldığı pay sadece yüzde 0,41. Türkiye, Avrupa’daki rakiplerimiz İtalya ve Almanya’dan sonra ABD’nin 13. sıradaki tedarikçisidir. ABD’ye ihracatımız geçtiğimiz yıllarda 160 milyon dolarken, 2021 yılında 300 milyon dolara çıkmıştır. Pazardaki payımızı artırabilmek için organizasyonumuza ABD’nin en büyük toptancısı katıldı” dedi.

Avrupalı üretici Türkiye’yi seçiyor

Dünya ihracat sıralamasında en yakın rakiplerinin Polonya ve Meksika olduğunun altını çizen Öksüz, “Bir üst sırada bulunan Polonya ile aramızda sadece 500 milyon dolarlık bir fark bulunuyor ve bunun önüne geçmememiz için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor. 10 yıl öncesine göre ihracatımız yüzde 70 artarken, ithalatımız ise yüzde 25 azaldı. Dış ticaret fazlamız ise 3 kat arttı. 2020 yılında ihracatımız ise 4,6 milyar dolardı. 2021 yılında 6,1 milyar dolara ulaştık ve 2022 yılı için de 7 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Dış ticaret fazlasına baktığımızda da 2020 yılında 3,450 milyar dolar dış ticaret fazlamızı yüzde 30 artırarak 4,8 milyar dolara çıkardık. Bu da ülke ekonomisine verdiğimiz katkıyı gözler önüne seriyor. Kilogram başına ihracatımızı da 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkedir” derken, 2023 yılında yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarla ihracatlarını 8 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti. Finansmana erişim konusunun her zamankinden daha fazla önem kazandığını ifade eden Mesut Öksüz, enerji maliyetlerinin yüzde 15’den yüzde 40’a çıktığını ancak ham madde fiyatlarında bir gevşeme olduğunu sözlerine ekledi. Avrupa’da cam ocaklarının kapanmasıyla birlikte Türkiye’ye üretimde bir kayış olduğunu ifade eden ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, lojistik fiyatlarının da 15 bin dolarlardan 4 bin dolarla geldiğini bu yüzden de Türkiye’nin avantajlı ülke olduğunu belirtti.

İç pazarda yılbaşı ve turizm beklentisi

İç pazarda ise cirosal bazda yüzde 100 büyüdüklerini söyleyen Öksüz, “Yılbaşı alışverişinden beklentilerimiz yüksek. Aynı zamanda 2023 yılında fiyatların artış beklentisiyle talep öne çekildi ve Arap turizminin de ciddi bir katkısı oldu. Turizmin canlanması da otellerin HORECA alışverişini artırdı” dedi.