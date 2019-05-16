Yabancıya konut satışında en yüksek nisan rakamları görüldü

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların nisan ayında satın aldığı 3 bin 720 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi nisan rakamı oldu.



Yılın ilk çeyreğindeki güçlü seyrini nisan ayında da devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk dört ayda 13 bin 338 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 7 bin 341 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 82'lik artışa işaret etti.

Bu yılın nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artış göstererek 2 bin 43'ten 3 bin 720'ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi nisan rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın nisan ayında İstanbul'dan 676 konut satın alan yabancılar, yeni yılın nisan ayında bin 839 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, nisanda geçen yılın aynı aynında göre yüzde 172 artış kaydetti.



Antalya, satılan 676 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 210 konutla Ankara, 201 konutla Bursa, 142 konutla Yalova ve 100 konutla Trabzon takip etti.



Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 366,7 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 280 artışla İzmir ve yüzde 172 artışla İstanbul izledi.

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın nisan ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 30,1'lik ve Mersin'de yüzde 15,9'luk düşüş yaşanması dikkati çekti.

Yılın ocak-nisan dönemi incelendiğinde İstanbul'da 6 bin 160, Antalya'da 2 bin 575, Ankara'da 761, Bursa'da 691, Yalova'da 552 ve Sakarya'da 414 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

Yabancılara konut satışında 200 sınırını aşan iller sırasıyla 263 adetle Mersin, 255 adetle Trabzon, 249 adetle Samsun ve 210 adetle İzmir oldu.





- Dört ayda Iraklılara konut satışı 2 bini geçti







Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın nisan ayında 337 konut satın alan Iraklılar, bu yılın nisan ayında 533 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 307 konutla İranlılar, 395 konutla Suudiler, 332 İranlılar, 202 konutla Kuveytliler takip etti.



Nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 507 ile Libya olurken, bu ülkeyi yüzde 314 ile Filistin, yüzde 280 ile Yemen ve yüzde 206 ile Lübnan izledi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara 2 bin 314, İranlılara bin 278, Suudilere 835, Ruslara 789, Afganlara 696 ve Kuveytlilere 605 adet konut satışı gerçekleştirildi.

İllere göre yabancılara yapılan konut satış adetleri şöyle:

İller Nisan 2018 Nisan 2019 Ocak-Nisan 2018 Ocak-Nisan 2019 İstanbul 676 1.839 2.381 6.160 Antalya 475 676 1.763 2.575 Ankara 45 210 253 761 Bursa 150 201 554 691 Yalova 113 142 376 552 Trabzon 143 100 430 255 Sakarya 54 95 216 414 İzmir 20 76 102 210 Muğla 48 68 161 206 Mersin 63 53 191 263 Diğer iller 256 260 914 1.251 Toplam 2.043 3.720 7.341 13.338

Nisan aylarında yabancılara konut sayış adetleri şöyle:

Dönem Satılan konut sayısı Nis.13 947 Nis.14 1.554 Nis.15 1.847 Nis.16 1.581 Nis.17 1.624 Nis.18 2.043 Nis.19 3.720