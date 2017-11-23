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Yabancıya konut satışında tarihi zirve

Yabancılara konut satışları ekimde 2 bin 677 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 artarken, bu rakam Ocak-2013'ten bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Yabancıya konut satışında tarihi zirve

İSTANBUL - BELGİN YAKIŞAN MUTLU

Yabancılara konut satışlarında ekimde 2 bin 677 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9'luk artış yakalanırken, bu rakam aylık bazda en yüksek seviyeye işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 azalarak 122 bin 882 oldu. Konut satışları ocak-ekim 2017'de ise 1 milyon 153 bin 610 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artış kaydetti. Böylece konut satışlarında 10 ayda 87 bin 525 artış yaşandı.

Öte yandan yabancılara konut satışlarında ekimde 2 bin 677 ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9'luk artış yakalandı.

Bu rakam, TÜİK'te Ocak 2013'ten itibaren yer alan yabancılara konut satışı verilerinin tarihsel seyrine bakıldığında en yüksek aylık rakama işaret etti.

Geçen yılın 10 ayında 14 bin 776 düzeyinde bulunan yabancılara yapılan konut satışları ise 2017'nin aynı döneminde 17 bin 918'e yükseldi. Böylece bu yılın ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışlarında yüzde 21,3'lük artış görüldü.

"Faizlerdeki olası bir düşüş satışları daha da artıracaktır"

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala ise inşatta KDV oranının ve tapu işlemleri üzerinden alınan harçların düşürülmesi gibi uygulamaların sektöre ciddi ivme kattığını dile getirdi.

Eylülde bu desteğin rüzgarının hakim olduğunu, rekor denilebilecek rakamlar ortaya çıktığını anımsatan Pala, şunları ifade etti:

"Desteklerin sona ermesi, ekim satışlarına düşüş olarak yansıdı. Ancak konut, her zaman daha fazla getirisi olan güvenli bir liman, bunu bilen yatırımcı günlük hareketlenmelerin sonuçlarına göre değil, bu bilinçle yatırımını yapıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörü dış politikada yaşanan siyasi gerilimlere rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kredi faizlerinde de düşüş olursa bu durum satışlarda ciddi artışa sebep olacaktır. Faiz oranlarının düşmesi ve buna bağlı olarak konutta kredi kullanım oranının artması toplam konut satışlarını da ciddi şekilde artıracaktır."

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EkonomiKonutKonut SatışıYabancı Yatırımcı
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