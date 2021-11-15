Yabancıya satış rekorunda geri sayım

Yabancılara satılan konutların, toplam konut satışları içindeki oranı tarihi bir seviyeye yükselirken, toplam satışlarda ise yeni bir rekor için geri sayım başladı. Yaklaşık 10 yıl önce yabancıların yıl boyunca satın aldığı konutların sayısı, yurt genelinde satılan toplam konut içinde binde 8 pay alırken, şimdi bu oran yüzde 3,9 seviyesine yükseldi. Ekim 2021 dönemi itibariyle toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 artarak 5 bin 893 oldu. İlk 10 aydaki yabancıya satılan toplam konut sayısı 43 bin 372 ile 2019’da gerçekleşen 45 bin 483 adetlik zirveye bir adım daha yaklaştı. Kasım 2021 döneminde yabancıya gerçekleştirilen toplam satışlarda yeni bir rekor seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Yılsonunu ise yaklaşık 55 bin adetlik satışla yeni bir zirvede kapatacağımızı öngörüyoruz.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 artış göstererek 28 bin 049 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,7 azalışla 209 bin 904 oldu. Bu veriler, ipotekli konut satışlarının son 20 yıldaki en düşük seviyesine gerilediğini işaret ediyor. 2017’den önce satılan konutların en az yüzde 30’u için banka kredi kullanılırken -2013’te tarihi zirve yüzde 40’ın üzerine çıkmıştı-, bu oran bu yıl yüzde 19 seviyesine kadar geriledi. Geçen Kamu bankalarının faiz indirim kampanyası ile tarihi rekorlara sahne olan gayrimenkul sektörü, bu yılki faiz kampanyasına temkinli yaklaştı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,5 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 azalışla 757 bin 469 olarak gerçekleşti.