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Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı

- Kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlar sayesinde, buğday rekoltesi geçen yıla göre Türkiye genelinde yüzde 10, "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda ise yüzde 30 arttı - Konya Ticaret Borsası Başkanı Çevik: - "Türkiye geneline baktığımız zaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın verilerine göre 22 milyon ton buğday, 7,5 milyon ton civarında da arpa rekoltesi söz konusu"

Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Kış ve ilkbahar yağışlarının, Türkiye'nin genelinde ekili alanlarda etkili olması sayesinde bu yılki hububat hasadında elde edilen rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre, geçen yıla oranla, sene başındaki verimli yağışlar, Türkiye genelinde buğday rekoltesini yaklaşık yüzde 10, "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda ise rekolteyi yüzde 30 artırdı.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 buğday ve arpa sezonunun sonuna gelindiğini, çiftçinin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kış ve ilkbahar yağışlarının rekolteye olumlu yansıdığını belirten Çevik, "Türkiye geneline baktığımız zaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın verilerine göre 22 milyon ton buğday, 7,5 milyon ton civarında da arpa rekoltesi söz konusu." dedi.

- Konya Ovası'nda rekolte yüzde 30 arttı

Çevik, geçen yıl mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışların, kıraç bölgelerde verimi yüzde 40 azalttığını, bu seneki yağışların ise verime yüzde 35 ila 40 olumlu yansıması olduğunu aktardı.

Geçen yıl buğdayda rekoltenin 20,4 milyon ton, arpada ise 6,5 milyon ton olduğunu hatırlatan Çevik, "Bu seneki verilere baktığımız zaman Türkiye genelinde geçen seneye göre buğdayda yaklaşık yüzde 10, 'buğday ambarı' olan Konya'da ise sene içerisinde alınan verimli yağışlardan dolayı yüzde 30 artış var. Konya bölgesinde 800 bin ila 1 milyon ton arasında buğday, 350-400 bin ton arasında da arpa işlem gördü." diye konuştu.

Çevik, ekim ayında da mısır hasadının başlayacağını, Türkiye genelinde 6,2 milyon ton mısır üretiminin beklendiğini dile getirdi.

- Konya Ovası'nda 1,5 milyon hektar sulanamıyor

Hükümetin, tarım ve hayvansal üretime ayırdığı bütçenin 96 milyar lira olduğuna dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:

"İstikrarlı bir hükümetle 15 yılı geride bırakıyoruz. Tarımsal ve hayvansal üretimin artması için ayrılan iyi bir bütçe var. Fakat kıraç bölgelere verilen desteklerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konya Ovası'nda 1,5 milyon hektar alan sulanamıyor. Bunun alt yapısının sağlanması veya çiftçinin farklı yönlerden desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin tarımsal anlamda orta direği İç Anadolu'dur. Bu direk yıkılmamalı ve gereken destekler sağlanmalıdır."

Çevik, Türkiye'de tarım alanlarının daralmasının verimi etkilemediğini, 10 yıl öncesine göre ekim alanlarının 9 milyon hektardan 8 milyon hektara düşmesine rağmen, bilinçli üretim, gelişen teknoloji ve tohum ıslahıyla dekar başına alınan verimin arttığını vurguladı.

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