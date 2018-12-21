Yağışlar havuç üreticisini sevindirdi

HATAY (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Havuç üretiminin yoğun yapıldığı yerler arasında bulunan Hatay'da bu yıl bol yağış olması ürün kalitesi ve verimini artırırken, tarlada 1,10 lira olan kilogram fiyatı da üreticiyi memnun etti.

Kentin havuç üretim merkezi konumunda yer alan Kırıkhan ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. Erken saatlerde çamurlu tarlaların yollarını tutan tarım işçileri havuçların söküm işlemlerini yapıyor. Daha sonra kadınlar tarafından sapları kopartılan ürünler yıkanıp temizlenmesinin ardından paketleniyor. İşçilerin yoğun emeğiyle satışa hazır hale getirilen ürünler talep gelen kentlere gönderiliyor.

Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yetiştirilen havuçların tadı ve aromasıyla beğeni topladığını söyledi.

Kentte 20 bin dönüm alanda sofralık havuç yetiştirildiğini aktaran Temizkan, 10 bin dönüme yakın arazide de siyah havuç üretildiğini ifade etti.

Temizkan, şu an sofralık havucun hasat döneminde olunduğunu belirterek, hava şartlarının bu yıl üretici lehine geliştiğini kaydetti.

Özellikle son 2 yıl yağışın az olması nedeniyle verim ve kalitede düşüş olduğunu anımsatan Temizkan, şöyle devam etti:

"Bu yıl ise havaların mevsim normallerinde gitmesi, kentin bol yağış alması üreticiyi mutlu etti. Yağışların etkisiyle verim ve kalite arttı. Şu an dönüm başına 3 ton civarında ürün alınıyor ancak bu oranın önümüzdeki günlerde 4,5 tona kadar çıkmasını bekliyoruz. Üreticilerimiz verimli bir hasat sezonu geçiriyor. Umarım sezon sonuna kadar bu böyle devam eder."

Temizkan, havucun kilogram fiyatının da tarlada 1,10 lira civarında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır havuç üreten Güner Ceritoğlu, yağışlardan dolayı verim ve kalitenin artmasının bu yıl kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlattı.

Geçen yıllarda verim ve kalitenin düşük olmasının sıkıntılarını yaşadıklarını anımsatan Ceritoğlu, "Bu yıl ise bereketli bir dönem geçiriyoruz. Tarladan kilogramını 1,10 liradan toptan satıyoruz. Geçen yıl bu fiyat 70 ile 80 kuruş arasındaydı. Hasat ettiğimiz ürünleri Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerin yanı sıra Suriye'ye gönderiyoruz." dedi.

Havuç tarlalarında çalışan işçilerden Derviş Baş da 35 lira yevmiyeyle evini geçindirmeye çalıştığını belirterek, "Yağmur, çamur demeden havuç tarlasında çalışıyoruz. Havuç bizlerin zorlu çalışmaları sonucu evlere ulaşıyor. Bu yıl verim çok. Öyle olunca biz de yoğun çalışıyoruz." diye konuştu.