Yağışlar hububat çiftçisinin yüzünü güldürdü

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kurak geçen üretim sezonunun ardından gelen yağışlar çiftçileri sevindirdi.

Sonbahar aylarında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağışın düştüğü Konya Ovası'nda çiftçiler, kış mevsiminin de yağışlı geçmesinden son derece memnun. Geçen hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışının ekili araziyi kapladığı ovada, rekoltenin artması bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl üretim sezonunun kurak geçtiğini söyledi.

Bu yıl yağışların iyi olduğunu, bu durumun da hububatta verimi artıracağını belirten Çalış, bölgenin, geçen yılın ağustos ayından itibaren mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını ifade etti.

Çalış, "Hububatta ocak ve şubat ayları başta olmak üzere ilkbaharda mevsim normallerindeki yağışlar geçen yıla göre ürün kalitemizi ve verimimizi artıracaktır. Bu sezon beklenenden daha fazla yağış almamızdan dolayı buğdayda inşallah sıkıntı yaşamayacağız." dedi.

- "Son 30 yılın en verimli sonbaharını geçirdik"

Üreticinin geçen yıl son 50 yılın en kurak sonbaharını geçirdiğini dile getiren Çalış, şöyle devam etti:

"Bu sezon, yani geçen yılın ağustos ayından itibaren aldığımız yağışlara baktığımızda, son 30 yılın en verimli sonbaharını geçirdik. Sonbahar yağışları özellikle kıraç alanlar için çok daha önemlidir. Bu yağışlar bölgemizin üçte ikisi kıraç alanlardan oluştuğundan bizim için önem arz ediyor. Kar yağışı merkezde 5 santimetre oldu ancak kuzeydeki ilçelerimizde 15-20 santimlere ulaştı. Yağışlar inşallah bereket getirecektir. Önümüzdeki aylarda da mevsim normallerinde yağış alacağımıza inanıyoruz."

Yağışların miktarına ve dağılımına bakıldığında üreticinin herhangi bir tedirginlik yaşamadığını söyleyen Çalış, "Yani üretici ürününün çimlenmesinde ve büyümesinde bir sorun yaşamıyor. İnşallah önümüzdeki hasat döneminde son yılların birim alanda en yüksek üretimini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz de bu anlamda gerçekten umutlu." diye konuştu.

- "Rekolte iyiye doğru gidiyor"

Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner de Konya Ovası'nın aldığı yağışlar nedeniyle çiftçilerin yeni sezona umutla baktığını belirtti.

Ataiyibiner, "Mevcut şartlar ve mevsim beklediğimiz şekilde. Bölgedeki hububatta herhangi bir olumsuzluk yok. Rekolte iyiye doğru gidiyor. Son 3 ayda aldığımız yağışlardan dolayı çiftçiler oldukça sevinçli ve rekoltenin yüksek olacağından da son derece umutlu. İnşallah olumsuz bir durum yaşanmaz." dedi.