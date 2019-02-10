"Yağışlardaki artış trendi sürerse buğday verimleri yüzde 7-8 artar"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 7-8'lik düşüş yaşandığını belirterek, "Bazı bölgelerde yağışlar nedeniyle ikinci ürün olarak ekilemezken bazı bölgelerde de başka ürünlere yönelme oldu. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yağışlar çok iyi gidiyor, ciddi artış var. Ekim alanlarındaki yüzde 7-8'lik azalmaya karşın mahsulde yağışlar sayesinde yüzde 7-8 artışla açık vermeden 20,5 milyon ton civarında buğday hasadıyla 2019'u kapatabiliriz." dedi.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, buğday üretiminde kendisine yeten bir ülke olduğunu ancak un ihracatı nedeniyle zaman zaman buğday ithal edilebildiğini söyledi.

Türkiye'nin son 6 yıldır dünya un ihracatında şampiyon olduğunu, toplam global un ihracatının 3'te birini gerçekleştirdiğini anlatan Ulusoy, geçen yıl 1,1 milyar dolar değerinde 3,5 milyon ton un ihraç ettiklerini, bu yıl ise hedeflerinin 1,25 milyar dolarlık 3,6 milyon ton un ihraç etmek olduğunu, bu hedefe yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu süreçte Türkiye'nin önüne önemli bir sorun çıktığını vurgulayan Ulusoy, son yıllarda buğday ekim alanlarının 9 milyon hektardan 7,5 milyon hektara düştüğünü vurguladı. Ulusoy, "Türkiye, en son 2007 yılında 9 milyon hektar alana buğday ekti. Daha önce 9,5 milyon hektara çıktığımız oldu. Ancak daha sonra 12-13 yılda buğday ekim alanları yüzde 17'lik düşüşle 9 milyon hektardan 7,5 milyon hektara düştü." dedi.





- "Yağışlar çok iyi gidiyor"





Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'de buğdayın ekim ayından itibaren ekilmeye başlandığını hatırlatarak, bugüne kadar yağışların çok iyi gittiğini, bu durumun çiftçiyi sevindirdiğini ifade etti.

Yağışların iyi gitmesinin Şanlıurfa gibi pamuktan sonra buğdayı ikinci ürün olarak eken çiftçilere yaramadığını, yağış nedeniyle mahsulünü kaldıramayan bazı çiftçilerin buğday ekemediğini belirten Ulusoy, geçen yılın aynı dönemine göre yağışların neredeyse yarı yarıya arttığını söyledi.

Ulusoy, devamla şunları kaydetti:

"Geçen yıl istediğimiz yağış miktarı olmamasına rağmen dönümünden 278 kilogram buğday elde ettik. Toplamda 20 milyon 600 bin ton buğday yetiştirdik. Beklentimiz, bu yıl yağışların da etkisiyle dönümden aldığımız buğday miktarının 300 kilogramın üzerine çıkması... Ancak bunu söylememiz için erken. Çünkü mart-nisan aylarında buğdayın başağının oluşum döneminde de yağış olması gerekiyor.

Bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 7-8'lik bir düşüş yaşandı. Bazı bölgelerde ikinci ürün olarak ekilemezken bazı bölgelerde de başka ürünlere yönelme oldu. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yağışlar çok iyi gidiyor, ciddi artış var. Yağışlar mart-nisan döneminde güzel giderse buğday ekim alanlarındaki azalmaya rağmen elde edeceğimiz mahsulde bir gerileme yaşanmadan 2019'u kapatırız. Yani ekim alanlarındaki yüzde 7-8'lik azalmaya karşın mahsulde yağışlar sayesinde yüzde 7-8 artışla açık vermeden 20,5 milyon ton civarında buğday hasadıyla 2019'u kapatabiliriz."





- "Buğday ekim alanlarındaki daralma trendi durmalı"





TUSAF Başkanı Ulusoy, buğday ekim alanlarının azalmasına karşın verim artışı olduğu için elde edilen mahsul miktarında düşüş yaşanmadığını ifade ederek, eskiden bir dönümden 200-230 kilogram buğday alınırken, bu rakamın teknolojinin kullanımıyla 260-300 kilograma çıktığını bildirdi.

Teknolojinin kullanımıyla bu artışın süreceğini kaydeden Ulusoy, "Ancak bu verim artışının hızı, buğday ekim alanlarının azalmasının hızının gerisinde kalırsa ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz." dedi.

Ulusoy, kısa vadede sorun yaşamayacaklarını ancak bu durumun böyle gidemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buğday ekim alanlarındaki daralma trendi durmalı, zamanla kademe kademe artırılmalı. Buğday susuz alanlarda da yetiştirilebilir. Şu anda tarımın yapılmadığı alanların kurumsallara kiralanması gibi belirli formüllerle ekilmesi sağlanabilir. Boş alanların ekilmesi için çeşitli teşvikler verilebilir. Buğday ekimine ayrıca destek ve teşvik verilebilir. Ayrıca, çiftçiler Avrupa'da gördüğümüz gibi kooperatifler oluşturarak 3-5 dönüm değil de 500-bin dönümü ekerse maliyette, pazarlamada, satışta ciddi gelir artışı sağlayabilir."