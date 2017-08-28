Yağmur, fındık kurutma makinesine talebi artırdı

ORDU (AA) - Ordu'da son bir haftadır etkili olan yağmur, fındık üreticilerini kurutma makinelerine yöneltti.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağmurun en çok fındık üreticisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ordu'da orta ve yüksek rakımlı yerlerde fındık hasadının devam ettiğini, sahil kesiminde ise fındığını patoza veren üreticilerin ürünlerini harmana sererek kurutmaya çalıştığını ifade eden Kibar, "Son 5-6 gündür etkili olan yağmur sebebiyle birçok üreticimiz fındığını kurutamamıştır. Ürünlerini kurutmayı başaramayan üreticilerimiz de ilçemize kurulan fındık kurutma makinelerini tercih etmeye başlamıştır." dedi.

Kibar, Fatsa Ziraat Odasının girişimleri sonucu ilçede 3'er tonluk iki kurutma makinesi kurulduğuna işaret ederek, makineli kurutma sisteminin üreticilere büyük kolaylık sağlarken randımana olumlu katkı yaptığını, zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığını vurguladı.

Fındığını harmanda kurutmada zorlanan üreticilerin kurutma makinelerine adeta hücum ettiklerini aktaran Kibar, "Kurutma makineleri üreticilerden gelen yoğun talep üzerine 24 saat hizmet vermektedir. Yoğunluk fazla olduğu için birçok üreticiye gelecek haftalardan itibaren randevu verilmektedir." diye konuştu.

Kibar, fındık kurutma makinelerine ilginin ekim ayına kadar sürmesini beklediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde yüzde 15 ile 25 oranında nem içeren yaş fındıklar, 8 ile 20 saat arasında kontrollü şekilde kurutma işlemine tabi tutuluyor. Üreticilerimizin getirdikleri fındığın nemine göre iki makinemizde günlük ortalama 10 ile 25 ton arasında değişen oranda kurutma gerçekleşmektedir."

Üreticilerden sadece yakıt masrafını aldıklarını dile getiren Kibar, bunun da makinelerine ilgiyi artırdığını sözlerine ekledi.

- İhracatçılar kurutma makinelerinden memnun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, üreticilerin kurutma makinelerini tercih etmesinin son derece sevindirici olduğunu söyledi.

Tüm üreticilere bu makinelerden yararlanmalarını tavsiye eden Sevinç, "Fındık milli bir ürünümüz ve yaklaşık 110 ülkeye ihraç edilmektedir. Böylesine önemli bir ürünün aflatoksine maruz kalmaması için kurutma makinelerinin tercih edilmesi ihracatçıları mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.