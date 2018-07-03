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Yakamoz Derneği yardımda hedef büyüttü

- Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, yılın ikinci yarısında yardım rakamını yüzde 50 artırarak "Çok Engelli" projesi ile daha çok çocuğa yardım edecek

Yakamoz Derneği yardımda hedef büyüttü

İSTANBUL (AA) - Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, yılın ikinci yarısında yardım rakamını yüzde 50 artırarak "Çok Engelli" projesi ile daha çok çocuğa yardım etmeyi planlıyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 yıl önce maddi imkanı olmayan her çocuğun eşit eğitim alabilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye'de çok az bilinen "Çok Engelli" projesi ile 2018 yılında büyük bir yardım toplamayı hedefliyor.

Oluşturulan 25 kişilik sosyal hizmet heyeti ile Çekmeköy bölgesinde bulunan "Çok Engelli" öğrencilerin eğitim aldığı okulları ziyaret eden dernek, 4 yüzün üzerinde bireyin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli ekipmanların eksik olduğunu görerek, bu yönde çalışmalarını hızlandırdı.

Yılın ilk 6 ayında 200 bin lira yardımda bulunan Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye'de çok az üzerinde durulan "Çok Engelli" projesini başarabilmek ve herkese çok engelliliği anlatabilmek için hedef büyütüyor.

Bu sene devam yarı yılında yardım rakamını yüzde 50 artırmayı planlayan dernek, Gazi çocuklarınında yer aldığı yardım zincirinin içine bu yıl eklenen "Çok Engelli" projesi için 1 milyon lira bağış toplamayı amaçlıyor. Toplanacak bağışın tümü çok engelli bireylerin yaşamsal ekipman ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

Önümüzdeki yıl da "Çok Engelli Öğrenciler" projesiyle farkındalık yaratmaya devam edecek olan dernek, burslu çocukların sayısını artırmayı planlıyor.

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Yakamoz Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği
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