"Yakın zamanda gümrüklerimiz tam otomasyona geçecek"

MALATYA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yakın zamanda gümrüklerde tam otomasyona geçileceğini belirterek, "Böylelikle hem ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan hem de yasa dışı ticaretle mücadelede çok önemli projelerin zincirlerini bir bir hayata geçireceğiz inşallah." dedi.

Metin, Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle Malatya'da bir otelde düzenlenen Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı'nda yaptığı konuşmada, toplantıyı çok önemsediklerini belirtti.

Konferansın araştırma ve iş birliği olarak iki tarafının olduğunu kaydeden Metin, dünya ticaretinin değişip gelişerek büyüdüğünü ifade etti.

Metin, yaşanan değişikliklerden dolayı yeni ticaret usullerinin ortaya çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyada tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bu tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak da ticaretin yönü değişiyor. Bütün bunların ışığında özellikle son dönemde sanayi 4 devrimiyle beraber ortaya çıkan en önemli şey de dijitalleşme. Bu teknolojinin getirdiği faydaları burada değerlendireceğiz. En önemli başlık bizim açımızdan ticaretin kolaylaştırılması başlığı. Daha hızlı, güvenli ticaretin yapılmasını sağlayacak imkanları ortaya çıkarmak."

Benzer organizasyonlarla iş birliklerinin artmasını temenni eden Metin, bu sayede gümrüklerde hızlı bir ticaretin sağlanacağının altını çizdi.

Metin, dijitalleşmede en önemli unsurun toplanan verilerin analizleri olduğunu belirterek, "Dün bu olay daha zordu ama bugün dünyanın geldiği teknolojik imkanlar itibariyle artık bu verilerin çok iyi bir şekilde analizini yapma imkanımız var. Yeni gelişen dünya teknolojilerinde sınır aşan e-ticaret. Bugün yine bu toplantıda bu konunun da işlenmesi çok önemli." diye konuştu.

- Türkiye gümrükleri tam otomasyona geçecek

Metin, gümrükler arası bağlantının önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığı olarak 3 temel ilkemiz var. Bunlar en kolay, güvenli ve hızlı ticaret. Bunların sağlanması noktasında politikalarımızı geliştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi gümrüklerdeki tam otomasyon hamlesidir. Yakın zamanda gümrüklerimiz tam otomasyona geçerek. Böylelikle hem ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan hem de yasa dışı ticaretle mücadelede çok önemli projelerin zincirlerini bir bir hayata geçireceğiz inşallah."

- "Türkiye, serbest ticaretin en büyük savunucularından"

Türkiye'nin hem Dünya Ticaret Örgütü'ne hem de Dünya Gümrük Örgütü'ne üye olduğunu hatırlatan Metin, bu yapıların politikalarını, mevzuatlarına hızla aldıklarını ve uyguladıklarını ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin serbest ticaretten yana olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye, dünyada serbest ticaretin en önemli savunucularından bir tanesidir. Şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu bir sıkıntı var. Serbest ticaretin en önemli lokomotifi olması gereken ülkelerin bugün korumacı anlayışla serbest ticarete sekte vurduğunu görüyoruz. Bizler hem DTÖ hem DGÖ çatısı altında, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bu birlikteliği, iş birliğini sağlarsak bu korumacı anlayışı da ortadan kaldırır ve dünyadaki ticari hacmini hep birlikte artırırız."

Metin, Türkiye'nin dünyanın en önemli enerji transit yolu üzerinde bulunduğunu, yine dünyanın en eski ticaret yolunun da burada olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gümrük mevzuatlarının uygulanması noktasında da her türlü konuyu kapsamına aldığını belirten Metin, "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu pazar itibariyle gümrüğün en önemli sacayağı olan tarife, kıymet ve menşeide de devamlı suretle kendimizi yeniliyoruz, yenilemek zorundayız. Çünkü yasal ticaretin önünü açmayla beraber yasa dışı ticarette de argüman olarak yine kıymet, menşei ve tarife üzerinden bir takım hamleler oluyor. Bu hamlelere karşı da Türkiye gümrük örgütü olarak çok başarılı işlere imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Veri madenciliğine proje

Hedeflerinin en kolay, güvenli ve hızlı şekilde ticaretin yapıldığı ülke haline gelmek olduğunu dile getiren Metin, bunun için de iş birlikleri yapılması gerektiğini anlattı.

Türkiye olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarının altını çizen Metin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Risk yönetimi, geldiğimiz gümrük uygulamalarında çok büyük önem ifade ediyor ve biz buna önemsiyoruz. Buna ilişkin olarak da inşallah yeni dönemde veri madenciliği üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Projemizi bu dönem bitirerek hayata geçirmeyi planlıyoruz. Risk yönetiminde sonradan kontrol mekanizması çok önemli. Bu mekanizmamızı da kuvvetlendirecek adımları da atıyoruz."

- "Önemli adımlar atıldı"

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya ise konferansı Malatya'da düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Türk yetkililerin, dünya genelinden gelen katılımcıları evlerinde gibi hissettirmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Mikuriya, bu konuda yetkililere teşekkür etti.



Günümüzde ticaretin, ekonomik kalkınmanın en önemli ayağı olarak görüldüğünü dile getiren Mikuriya, şöyle devam etti:

"Dijital teknoloji, elektronik ticaret anlamında tüketicileri daha da güçlendirdi. Bilişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde sadece bir yere tıklayarak satın alabiliyor, ödeme yapabiliyorsunuz. E-ticaret aslında tüketiciler ve KOBİ'ler için oyunu değiştiren bir şey oldu. KOBİ'ler e-ticaret sayesinde doğrudan bu küresel ticaret sisteminde yer alabildi. Teknolojideki gelişmeler aynı zamanda toplumların gelişmesini sağladı, küresel tedarik zincirini de geliştirdi. Geçmişte üretim tek bir ülkede yapılırdı ama bugüne baktığımızda üretim sistemi içerisinde birden fazla ekonominin yer aldığını görüyoruz, yani rekabet daha da artmış durumda."

Mikuriya, gümrük idarelerinin işletmelerle çok yakın çalıştığını aktararak, "DGÖ, sınır ötesi elektronik ticaretteki gelişmelerle ilgili konsey oturumunda yeni bir sistem, kurallar dizisi kabul etti. Bu kurallarda ticari veri, bilgi edinilmesi ve böylece gümrüğün bu eşyalarla ilgili risklerin analiz edilebilmesi var. Dolayısıyla yapılacak olan bu risk analizi toplumun da yasa dışı ticaretten korunması için çok faydalı olacak." diye konuştu.

- "Biz ticaretin altyapısıyız"

"Gümrükler yasa dışı ticaretle mücadelede ve güvenliğin sağlanmasında önemli roller üstleniyor." diyen Mikuriya, şunları kaydetti:

"Bugüne baktığımızda küresel ekonomi yüzünden çok iyi etkiler ortaya çıkmış olsa da, büyük faydalarını görmüş olsak da küreselleşmenin geri tepen bir noktası var. Çünkü insanlar kürselleşmenin hızına ayak uydurmaya çalışıyor sürekli, bu da kolay değil. Bu hıza ayak uyduramayanlar küreselleşmenin dışında kalıyor. Dışarıda kalanlar 'artık daha adil bir küreselleşme olmalı, küreselleşmeden herkes faydalanabilmeli' demeye başladı. Burada gümrük önemli bir unsur çünkü biz ticaretin altyapısıyız. O yüzden herkesin 'küreselleşmeden nasıl aynı faydayı sağlamalarını mümkün kılabiliriz' sorusuna yanıt arıyoruz."

Toplantının bu yılki temasının iş ortamının güvenlik altına alınması olduğunu aktaran Mikuriya, konferansta sunulan bilgiler ışığında gümrüğün yönünün belirleneceğini sözlerine ekledi.

Konferansta, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Kore Gümrük İdaresi Direktörü Jea Ho Jung da konuşma yaptı.

Çeşitli oturumlarla 11 Ekim'e kadar sürecek konferansa, 60 ülkeden 138 temsilci katılıyor.