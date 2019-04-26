Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fiyat ürün Bursa Trabzon mersin
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!
TAV büyüyor
TAV büyüyor
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

- Savunma sanayisine üretim yapan ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ, yakıt depolarında patlama ve parlamayı önleyen sistemi yüzde 100 yerli olarak geliştirdi - Operasyonlarda kullanılan kara araçlarına uygulanabilecek yerli sistem, özellikle LPG'li araçlar açısından yenilik sunuyor

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem
banner17

ANKARA (AA) - Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla milli ürünler geliştiren Türk savunma sanayisi, yerli ürünlere bir yenisini ekledi. Ankara'da faaliyet gösteren bir şirket, yakıt depolarında patlama ve parlamayı önleyen sistemi yüzde 100 yerli olarak geliştirdi.

ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Alfoex 573 isimli sistemin tanıtımı ve testleri yapıldı.

Etkinlikte ürün hakkında bilgi veren şirketin kurucu ortağı Bayram Aytaşgın, ekip olarak Alfoex 573'ü geliştirme çalışmalarına 2011'de başladıklarını söyledi.

Ürünün, yanıcı, parlayıcı, sıvı, gaz akaryakıt türevlerinin tamamını kapsayan, parlamayı ve patlamayı önleyen bir sistem açılımı olduğu belirten Aytaşgın, sistemin, savunma sanayisi başta olmak üzere sıvı ve gaz yakıt, parlayıcı, mutfak tüpleri, LPG'li araçlar ve akaryakıt istasyonlarına kadar çeşitli kullanım alanları bulunduğunu aktardı.

Aytaşgın, sistemin savunma sanayisi açısından önemine dikkati çekerek, Alfoex 573'ün operasyonlarda kullanılan kara araçlarına uygulanabileceğini ve olası bir çatışmada yakıt deposunun hedef alınması durumunda patlamasını engelleyeceğini ifade etti.

Bazı ülkelerde farklı alanlarda kullanılan sistemin, özellikle LPG'li araçlarda yenilik sunduğunu anlatan Aytaşgın, "LPG açısından Türkiye dünyada ilk örnek. Bu sistemin dünyada tek dediğimiz kısmı LPG'li araç kısmı. Artık ülkemizden de dünyaya satabileceğimiz bir ürün gamı geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Aytaşgın, büyüyen ve modernleşen Türkiye'nin gelişen teknolojiye olan ihtiyacını dikkate alarak ürün geliştirdiklerini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayiYerli üretim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5