Yakıt giderlerinde “Kabukmatik“li tasarruf

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da bir firmanın imal ettiği ve içinde fındık kabuğu yakılan "Kabukmatik" adı verilen kazan sistemi, yakıt giderlerinde tasarruf etmek isteyenlerin ilgisi çekiyor.

Kentte üç yıldır faaliyet gösteren firmanın ortaklarından Bahtiyar Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısınma giderlerini düşürmek için geliştirdikleri kazan sistemine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Sisteme "Kabukmatik" ismini verdiklerini anlatan Baker, "Sistemde fındık kabuğu kazanın içine otomatik olarak alınıyor. Ortamda ihtiyaç duyulan ısıya göre gereken miktar kadarı kazana giriş yapıyor ve yanıyor." dedi.

Baker, sistem sayesinde ısınma giderlerinde yüzde 50 tasarruf sağlandığını vurgulayarak, "Fındık kabuğunun fiyatı kömüre göre çok daha uygun ve ısı kalorisi de yüksek. Bir yılda kömüre verilecek paranın yarısına fındık kabuğuyla evinizi ya da iş yerinizi ısıtmanız mümkün. Memnun kalmayanlara ödedikleri ücreti geri vermeye hazırız." diye konuştu.

Kazan sistemine Türkiye'nin bir çok bölgesinden talep geldiğini kaydeden Baker, "Talep o kadar yoğun ki siparişler için ancak üç ay sonrasına gün verebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Baker, sistemi çeşitli illerde kamu kurumlarına ve hastanelere de kurduklarını söyledi.

İmalatı artırmak için yeni makine yatırımları yapacaklarını belirten Baker, şunları kaydetti:

"Yılda 150 kazan sistemi üretiyoruz. İmalathanemizde yeterli alanımız bulunmuyor. O nedenle taleplerin büyük kısmını geri çeviriyoruz. Gelecek yıl üretim miktarını artırmak için yeni yatırımlar yapacağız. En büyük hedeflerimizden birisi de yurt dışına açılarak, ülkemize döviz girdisi sağlamak."

Giresun Sanayi Sitesi'nde oto boya işi yapan Kadir Güler, "Kabukmatik" sistemini bir süre önce kullanmaya başladığı söyledi.

Güler, sistem sayesinde oto boya fırınının yakıt giderinde büyük oranda tasarruf sağladığını anlatarak, "Fırında daha önceleri ayda 4 LPG tüpü kullanıyordum bu da 2 bin liralık masraf oluşturuyordu. Kabukmatik sistemini duydum ve denemeye karar verdim. Fırını fındık kabuğu ile ısıtıyorum. Aylık yüzde 70'e yakın tasarruf sağladım ve çok memnunum." dedi.

Tasarrufa bağlı olarak fiyat indirimine gittiğini anlatan Güler, "Kabukmatik sayesinde maliyet giderlerimizde ciddi azalma oldu. Biz de bunu müşterilerimize yansıttık. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin fiyatlarında ciddi indirime gittik." diye konuştu.