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"Yalancı bahar"a aldanan ağaçlarda zirai don endişesi

- HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çullu: - "Bölgede don riski var. Erken çiçek açan badem, kiraz ve şeftali gibi meyve ağaçları olası dondan etkilenecektir. Bu durum sadece GAP alanı için değil Türkiye’nin birçok bölgesi için geçerli"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da erken çiçek açan bazı meyve ağaçlarının dondan etkilenme riski, çiftçiyi endişelendiriyor.

Bölgede yer yer meyve ağaçlarının çiçeklenmesi üzerine üreticiler; ilkbahar geç donuna maruz kalma, meyvenin yeterince gelişememesi, erken olgunlaşma ve ürün kaybı gibi riskiler dolayısıyla kaygı yaşıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin olabildiğince dona karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde böyle bir sıkıntının bulunduğunu aktaran Çullu, şunları kaydetti:

"Bölgede don riski var. Erken çiçek açan badem, kiraz ve şeftali gibi meyve ağaçları olası dondan etkilenecektir. Bu durum sadece GAP alanı için değil, Türkiye’nin birçok bölgesi için geçerli. Çiftçilerin olabildiğince dona karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerekiyor. Aslında don zararı için bazı tedbirler var ama çok fazla kurtarıcı değil. GAP alanındaki geniş alanlarda uygulanması da çok zor. Seralarda ve bazı meyve bahçelerinde don zamanlarında ısıtma, sulama ve hava sirkülasyonu yapılmakta. Ancak bu uygulamalar geçici ve tam çözüm getirmeyen tedbirler."

Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da, söz konusu ağaçların geç çiçek açmasından dolayı don riski bulunmadığını sözlerine ekledi.

Badem çiftçisi Seyfettin Sel ise yaklaşık 100 badem ağacının bulunduğunu ve bunların tamamının çiçek açtığını belirterek, "İnşallah bundan sonra don yaşanmazsa verimli bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Aksi takdirde zor bir dönem bizi bekliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AğaçBademDonşanlıurfa
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