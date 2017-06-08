Yalova ve Karabük'teki OSB'ler 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yalova ve Karabük'te kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) yaklaşık 20 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, bakanlığın OSB'lere yönelik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSB'lerle istihdam politikalarını desteklemeyi, modern sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla şehirlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını anlatan Özlü, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



Özlü, Yalova'nın Laledere ve Gacık köyleri mevkisindeki 4 milyon 692 bin 300 metrekarelik alana Yalova İMES Makina İhtisas OSB'yi kurduklarını belirterek, "Tüzel kişilik kazanan Yalova İMES Makina İhtisas OSB'nin kurucu ortaklarını yüzde 18 katılım payı ve 3 üye ile Yalova İl Özel İdaresi, yüzde 6 katılım payı ve 1 üye ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 76 katılım payı ve 11 üye ile Yalova İMES Sanayici ve İş Adamları Derneği oluşturuyor." diye konuştu.

Yalova İMES Makina İhtisas OSB ile makina sanayinde yatırım maliyetlerini azaltmayı, ülkenin stratejik plan ve hedeflerine katkı vermeyi ve yüksek katma değerli makina imalat sektörü dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini dile getiren Özlü, böylece Marmara Bölgesinde yeni bir açılımın gerçekleşeceğine dikkati çekti.

Özlü, üretimde sürekliliğin sağlanması, cari açığın ve işsizliğin azaltılmasıyla istihdamın artırılmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Yalova İMES Makina İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacağı öngörülüyor." ifadesini kullandı.

- Karabük'te 5 bin kişiye iş fırsatı

OSB'lerin ekonomiye katkısına işaret eden Özlü, bakanlık olarak her bölgeye ve şehre ihtiyaca uygun OSB kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Özlü, bu çerçevede Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de 3 milyon 440 bin metrekarelik alanda Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB'yi kurduklarını, bölgenin kurucu ortaklarını, yüzde 51 katılım payı ve 8 üye ile Karabük İl Özel İdaresinin, yüzde 49 katılım payı ve 7 üye ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının oluşturduğunu bildirdi.

Söz konusu OSB'de fabrikasyon metal ürünleri, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman, motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), diğer ulaşım araçları ile her türlü metal ve metal ürünleri imalatının yapılacağını anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB ile aynı sanayi iş kolunda faaliyette bulunan işletmeler bir araya toplanacak ve bölgede yatırım yapacak demir çelik üreticilerinin rekabet gücü artacak. OSB'nin tam kapasite çalışması durumunda 5 bin kişiye iş imkanı yaratılacak. Dolayısıyla elde edilecek üretimle, Karabük'ün ve ülkemizin ihracatı yükselecek ve sağlanacak istihdam artışıyla da il dışına göç engellenmiş olacak."