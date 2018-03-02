Yalova'da feribot indirme töreni

YALOVA (AA) - Yalova'da, bir Norveç firması için inşa edilen arabalı feribotun denize indirilmesi dolayasıyla tören düzenlendi.

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Norveç'in en büyük lojistik firmalarından Torghatten Nord için çevre dostu LNG ve elektrikle çalışan hibrit bir geminin denize indirme törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

Geçen yıl benzer gemiden 3 tane yapıp Norveç'e teslim ettiklerini anlatan Paksu, "Onlar da elektrikli hibritti. Norveç'in fiyortlarında bir taraftan diğer tarafa çalışırken hiçbir yakıt kullanmadan sadece elektrikle taşımacılık yapıyorlardı. Bu gemi ve inşallah bundan sonra da teslim edeceğim kardeş gemiler de aynı şekilde olacak. Yine Norveç'e gidecek. Norveç sularında LNG'li ve çevre dostu gemiler çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Paksu, Tersan Tersanesi olarak geçen yıl büyük kısmı Norveç'e olmak üzere 200 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade etti.

Törende konuşan Tersan Tersane Müdürü Mehmet Gazioğlu da denize indirilecek geminin eylül ayının sonunda tersaneden ayrılacağını anlatarak, "Diğer kardeş gemilerle kasım ayı sonuna kadar 3 gemiyi Torghatten Nord firmasına teslim edeceğiz. Bu geminin projelendirilmesinden itibaren tüm dostlarımıza, bir partner olarak gördüğümüz Norveçli firma çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Torghatten Nord temsilcisi Erik Olsen ise 140 yıllık firmalarının filosuna en son katılan geminin iniş törenini yaptıklarını kaydetti.

Dua edilmesinin ardından Olsen, kurdeleyi keserek gemiyi denize indirdi.

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Tersan Tersanesi'nde inşa edilen feribot, 130 metre uzunluğunda, 20,7 metre genişliğinde 550 yolcu ve 180 araç taşıma kapasitesine sahip.

