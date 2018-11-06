Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon ekonomi platform
Türkiye’nin yeni sanat buluşması BASE bu yıl 20-23 Aralık tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda!
TÜRKİYE'NİN SANAT BULUŞMASI: BASE
Kışın Solgun ve Cansız Cildinize Veda Edin! CİLDİNİZDE IŞILTIYI VE SIKILIĞI YAKALAYIN
CİLDİNİZİN IŞILTISINI VE CANLILIĞINI YAKALAYIN
SHISEIDO MAKYAJINI YENİDEN KEŞFEDİN: İçten Gelen Güzellik
İÇTEN GELEN GÜZELLİK
Bu tartışmalar kaçmaz
Bu tartışmalar kaçmaz
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü

Yalova'da kivi hasadı başladı

- Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı: - "Kivide bu yıl yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

Yalova'da kivi hasadı başladı
banner17

YALOVA (AA) - Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da üreticiler hasat telaşı yaşıyor.

Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kasım ayı itibarıyla hasadın başladığını söyledi.

Hasada başlamadan önce meyvenin briksine baktıklarını belirten Tunalı, "Briks dediğimiz suda çözülebilir katı madde miktarı. Kivinin depolanabilmesi için briksinin 6,5'in üzerinde olması gerekiyor. Kasımın başında 7 civarına geldi, hasat başladı. Yaklaşık 5-6 gündür hasat yapılıyor." dedi.

Tunalı, Türkiye'nin kivi üretiminin yüzde 60'a yakınının Yalova'da yapıldığını dile getirerek, "Kivide bu yıl yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

- Dalında satılıyor

Yalova kivisinin temmuz ayından başlayarak daha dalındayken satıldığını anlatan Tunalı, şöyle devam etti:

"Tüccar temmuz sonunda başladı ürün almaya. O zaman tabii hasat değil sözleşme yapılıyor. 'Bu bahçeden çıkan ürün benim diyor.' Alan tüccarlar da şimdi toplamaya başladılar. Şu anda kivi 3,5-4 liradan satılıyor. Yüzde 80'i tüccara satıldı. Kendisi depolamak isteyenler de depolara koyuyorlar. Depoda fiyata 40 kuruş ekleniyor. Fire de eklendiğinde ürünün depo çıkışı 5 lirayı buluyor."

Tunalı, Yalova'daki depolama tesislerinin toplam kapasitesinin 25 bin ton civarında olduğunu belirterek, "Burası lojistik bir merkez oldu. İstanbul'a yakın olması sebebiyle Karadeniz'in de kivisi zaman zaman buraya geliyor. Ordu, Rize'den mal alan tüccarlar buraya getirip depoluyorlar." dedi.

- Soğuk hava depolarında hareketlilik

Bir soğuk hava deposunun işletme müdürlüğünü yapan Arzu Gülbiter de kivileri son teknoloji, raflı sistemde depoladıklarını belirterek, "Kivinin depolanması oldukça hassas. Hava sirkülasyonunun eşit olması gerekiyor. Kasım ayında giriş oluyor. En az 6 ay hazirana kadar, hatta haziran sonuna kadar da sağlıklı depolama yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Üretici Seçkin Birgin de 15 dönüm arazide kivi üretimi yaptığını, meyveyi bu sezon dalında 3,5 liradan sattığını söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HasatKİVİYalova
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1