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Yalova'da uzayan gül sezonu üreticisini sevindirdi

- Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle nisan-aralık dönemini kapsayan kesme gül sezonunun uzaması, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde üreticilerin yüzünü güldürdü - Kesme gül üreticisi Salman: - "Bölgemizde nisan ayından aralık ayına kadar gül üretimi yapılıyor. İklimin getirmiş olduğu bir avantajla bu sene Sevgililer Günü'ne güllerimiz oldu. Bizler de bunu tüketicilere ulaştıracağız"

Yalova'da uzayan gül sezonu üreticisini sevindirdi

YALOVA (AA) - YUNUS OZAN SÖYLER - Süs bitkileri üretiminin önemli merkezlerinden Yalova'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle nisan-aralık dönemini kapsayan kesme gül sezonunun uzaması, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde üreticisini sevindirdi.

Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde üreticilik yapan Ömer Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle seralarda güllerin açtığını söyledi.

Marmara Bölgesi'ndeki gül üretiminin daha çok yaz mevsiminde yapıldığını, diğer bölgelerde aşırı sıcaklar yüzünden yanıklar oluştuğu için bu bölgenin ürünlerinin tercih edildiğini anlatan Salman, "Bölgemizde nisan ayından aralık ayına kadar gül üretimi yapılıyor. Tüketicilerin genellikle yaz aylarında tercih ettiği, Marmara Bölgesi çiçekleridir. İklimin getirmiş olduğu bir avantajla bu sene Sevgililer Günü'ne güllerimiz oldu. Bizler de bunu tüketicilere ulaştıracağız." diye konuştu.

Salman, Koru beldesinde 1990 yılından bu yana yaklaşık 20 dönüm arazide gül yetiştirdiğini belirterek, "Maalesef özellikle özel günlerde ithal gül çok giriyor ülkemize. Tüketicilerin yerli gül tercih etmelerini istiyoruz. Güzel güllerimiz var, üretimlerimiz güzel. Yerli üretici varken niye bizim paramız yurt dışına gitsin. Tabii bundan muzdaribiz. Onun için de çalışmalarımızı o yönde ilerletiyoruz. Daha iyi ve daha fazla gül üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sezonumuzun son güllerini kestik"

Sevgililer Günü ve özel günlerde daha çok kırmızı gül tercih edildiğine değinen Salman, şunları dile getirdi:

"Bizim de üretimimizde kırmızı yoğunlukta ama 7-8 renkte güllerimiz var. Yılda 1 milyon adedi aşkın gül üretiyoruz ve bu ürünlerin pazarlamasını kendimiz yapıyoruz. Bunları başta İstanbul, Ankara, Antalya ve Karadeniz Bölgesi ile Gaziantep çevresi olmak üzere yaklaşık 20 ilde pazarlıyoruz. Sezonumuzun da son güllerini kestik. Sevgililer Günü itibarıyla da sezonumuzu kapatmış olacağız."

Salman, nisan ayından itibaren yeni sezonun başlayacağını, buna yönelik hazırlıklarının sürdüğünü sözlerine ekledi.


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ÇınarcıkKesme GülYalova
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