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Yangın söndürme cihazları ihracatına düzenleme

ANKARA (AA) - Ozon tabakasını incelten iki kimyasal maddeyi içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak yapılabilecek.Ticaret Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına...

Yangın söndürme cihazları ihracatına düzenleme
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ANKARA (AA) - Ozon tabakasını incelten iki kimyasal maddeyi içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "bromoklorodiflorometan" ve "bromotriflorometan" maddelerini içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteTicaret BakanlığıYangın Söndürme Cihazlarının Ihracatı
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