Yangın sonrası arılar açlık tehlikesi ile karşı karşıya! 100 milyon dolarlık ihracat kaybı var Yangından büyük zarar gören arıcıların sorunlarının çözülmesi için yerinde incelemeler yapıldı ve konunun taraflarının katıldığı bir toplantı ile sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin çözüm önerilerini sıralarken, BEE'O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı yeni projelerle arıcılığa destek olacaklarını söyledi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:51