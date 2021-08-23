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Yangın sonrası arılar açlık tehlikesi ile karşı karşıya! 100 milyon dolarlık ihracat kaybı var

Yangından büyük zarar gören arıcıların sorunlarının çözülmesi için yerinde incelemeler yapıldı ve konunun taraflarının katıldığı bir toplantı ile sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin çözüm önerilerini sıralarken, BEE'O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı yeni projelerle arıcılığa destek olacaklarını söyledi.

Yangın sonrası arılar açlık tehlikesi ile karşı karşıya! 100 milyon dolarlık ihracat kaybı var
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