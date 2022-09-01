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Yanlışlıkla kripto milyoneri oldu

Crypto.com Avustralyalı bir kullanıcısına 100 dolar yerine 10.5 milyon dolarlık para iadesinde bulundu. 'Talihli' kadının parayı iade etmek yerine kız kardeşine 1.35 milyon dolarlık villa hediye etmesi üzerine platform konuyu mahkemeye taşıdı

Yanlışlıkla kripto milyoneri oldu

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından crypto.com'un yaptığı bir hata Avustralya'nın gündemine oturdu. Platform Mayıs 2021'de Thevamanogari Manivel isimli bir kullanıcısına 100 dolarlık para iadesinde bulunacaktı

Ancak platformun bir çalışanı Manivel'in hesabını iade yerine ödeme listesine aldı. Bunun sonucunda Melbourne'de yaşayan 'talihli' kullanıcıya 100 dolar yerine 10.5 milyon dolar yatırıldı.

Bu hata Aralık 2021'de bir bağımsız denetim sırasında keşfedildi. Ancak Manivel söz konusu parayı iade etmek yerine kız kardeşi Thilagavathy Gangadory ile beraber harcamaya başladı. Crypto.com bunun üzerine paranın iadesi için dava açtı.

Avustralya merkezli haber platformu 7News'de yer alan bilgilere göre Manivel, kız kardeşine hediye olarak Craigieburn şehrinde 1.35 milyon dolara bir 5 odalı bir villa aldı.

'BU DOLANDIRICILIKTIR'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Justin Lawrence "Eğer hesabınızda sizin olmaması gereken bir meblağ gördüyseniz, göndericiyi bu konuda uyarmak sizin görevinizdir. Eğer sizin olmayan bir mülkü elinizde tutuyorsanız bu dolandırıcılıktır" ifadelerini kullandı.

İlk ifadelerin ardından mahkeme ekim ayına ertelendi.

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