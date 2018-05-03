"Yapay Zeka Türkiye" konferansı

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, haberleşme sektöründe yasal ticari hayatını sürdüren işletmelerin hukukunu koruyabilmek adına, yasa dışı ticareti yapılan ve bu yolla kullanıma açılan çevrimiçi haberleşme cihazlarının tespitinde kullanılacak akıllı sistemlerin tanıtımının gelecek günlerde yapılacağını bildirdi.

Sayan, BTK'de düzenlenen "Yapay Zeka Türkiye" konferansında, tıptan ulaşıma, çağrı merkezi hizmetlerinden haberleşme teknolojilerine kadar her alanda kullanılmaya başlanılan yapay zeka teknolojisinin önemine dikkati çekti.

Yapay zekanın, temelde bilgisayar veya robotların karmaşık problemlere insanlar gibi cevap verme yeteneğini kazanması olduğunu belirten Sayan, konuya ilişkin çalışmaların 17. yüzyılda başladığını söyledi.

Sayan, makinelerin düşünebilmesinden her şeyi daha hızlı öğrenmesine evrilen süreçte yapay zeka tekniklerinin neredeyse her sektörde kullanılmaya başladığına dikkati çekerek, dünyanın büyük veri, blok zincir, yapay zeka kavramları ve uygulamalarıyla değer üretme yarışına girdiğini bildirdi.

Bilimsel çalışmalardan ulaşıma, tıptan askeri teknolojilere kadar birçok alanda kayda değer, bilimsel ve ekonomik açıdan yüksek değeri haiz ürünler geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Sayan, gündelik yaşamda yapay zekanın farklı sektörlerde kullanılması, ekonomik düzenin kaygı ve motivasyonlarıyla yapay zeka çalışmalarının hız kazanması sonucu, alanın artık bir ana bilim dalına dönüştüğünü dile getirdi.

Sayan, BTK'nin sektörde regülatif görev üstlendiğini, bunun yanı sıra telekomünikasyon ve posta sektörünün uluslararası arenadaki rekabette elini güçlendirecek yapıcı hizmet, altyapılar ve operasyonel yeteneklerle adeta iki kanatlı yetkinliğe sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haberleşme sektöründe yasal bir şekilde ticaret hayatını sürdüren işletmelerimizin hukukunu koruyabilmek adına, yasa dışı ticareti yapılan ve yasa dışı ticaretle kullanıma açılan çevrimiçi haberleşme cihazlarının tespiti için akıllı sistemlerin lansmanını önümüzdeki günlerde yapacağız. Ayrıca ülkemiz internet altyapısı ve trafiğinin güvenliğine ilişkin tamamen kurumumuz insan kaynaklarıyla akıllı tehdit algılayıcı sistemlerimizi kendi yazılım dilimizle geliştirdik. Söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesinde makine öğrenme algoritmalarıyla kamu kurumları ve özel kişilerle koordinasyonu sağlayarak ülkemizin dijital savunmasına hizmet veriyoruz."

Yapay zekanın, dünyada yerinde sayan milletleri önüne katıp sürükleyecek en büyük dalgalardan biri olduğunu vurgulayan Sayan, "Bu dalganın bize ulaşmayacağını, hafiflediğini düşünmek büyük bir yanılgı olacaktır. Bu dalga zayıflamak bir kenara daha da güçleniyor. Bizim de bu dalgayla baş ederek sörf yapmayı öğrenmemiz yani teknolojimizi senkronize ederek bu dalgaya uyum sağlamamız ve yerimizde saymamak için koşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sayan, teknolojinin kendi kendine gelişen veya evrilen bir unsur olmadığına dikkati çekerek, "Bunu bizim yapmamız, öncü olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

