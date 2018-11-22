YAPEX'te 100 milyon dolarlık bağlantı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) yaklaşık 100 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Fuarı organize eden Akdeniz Tanıtım AŞ Genel Müdürü Fatih Onkar, yaptığı açıklamada, 14-17 Kasım 2018'de düzenlenen YAPEX'e katılan firmaların ve alım heyetlerinin çok memnun ayrıldığını kaydetti.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) tarafından 12 ülkeden getirilen alım heyetleri fuara katılan firma temsilcileriyle yaptıkları ikili iş görüşmelerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık iş bağlantısı kurulduğunu anlatan Onkar, şu bilgileri verdi:

''Biz fuar şirketi olarak ülkemizin dinamiğine ve sektörümüze güveniyoruz. Hem fuara katılan şirketlerimiz hem de yabancı alım heyetleri fuardan memnun kaldı. Bu fuarla hem Antalya hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağladığımızı düşünüyorum. Özellikle turizm sektöründe otel yöneticilerinin fuara katılan firmalardan çok sayıda talebi oldu. Gelecek turizm sezonu öncesinde otellerimiz yenileme yatırımları için yüksek miktarda iş bağlantısı yaptı. YAPEX'e 12 ülke ve Türkiye'nin 32 ilinden ziyaretçi katıldı."

Onkar, 2019 yılı YAPEX çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.