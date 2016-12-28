Yapı Kredi, geleceğin bankacılığını

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Türkiye'de teknoloji-yazılım alanında bilgi sahibi olan ve kullandığı yazılımları kendi üretebilen yeni nesillerin yetişmesine destek olmak amacıyla Code.YapıKredi programını hayata geçirdi.

Banka açıklamasına göre, farklı yaş ve eğitim gruplarındaki kişilerin ücretsiz katılabilecekleri program; kodlama eğitimleri, finansal rehberlik, kuluçka, hızlandırma ve yatırım kademelerini kapsayarak özel bir eğitim olanağı sunacak.

Katılımcılarını ürün geliştirme sürecinin tüm aşamalarında desteklemeyi hedefleyen program, kodlama eğitimleri yanında yazılım geliştiricilerine mentörlük desteği vererek fikirlerini hayata geçirme imkanı da tanıyor. Code.YapıKredi ile yazılımcılar, finansal teknoloji uygulama programlama arayüzlerine (OpenBankingAPI) erişecek ve program FinTech ekosisteminin gelişimine de katkıda bulunmuş olacak.

Böylece, FinTech alanında kullanıcı ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayan yenilikçi ürünler üretmek ve genç şirketler (start-up) kurmak isteyen herkes belirli kriterler ışığında desteklenmiş olacak.





-"Dijitalleşme rekabetin en önemli anahtarlarından"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, katma değer yaratan projelerin artık fizikselden çok dijital ortamda oluşturulduklarını, bu nedenle yeni neslin mutlaka dijital dünyanın alfabesini konuşması gerektiğini belirtti.

Programın yazılım geliştirmeyi öğrenme fırsatının herkese sunulacağı bir platform olacağını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Code.YapıKredi oldukça kapsamlı bir program. Türkiye'de yine bir ilke imza atarak devrim yarattık. Dünya her alanda dijitalleşiyor. Geleceği yakalamak için tüm bireylerin ve tüm sektörlerin buna adapte olmaları gerekiyor. Dijitalleşme zorlu rekabette öne geçmenin en önemli anahtarlarından biri durumunda. Yapı Kredi olarak biz de bu alanda sorumluluk alarak, Code.YapıKredi ile yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve öğrendikleri ile üretime katkıda bulunmak isteyen herkese açık bir eğitim platformu oluşturduk.

Bizi oldukça heyecanlandıran bu proje sayesinde; dijital düşünebilen, algoritmik yetenekleri gelişmiş bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Bu proje ile bir anlamda kurumsal sorumluluk çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş oluyoruz. Geleceğin en önemli konularından biri olan kodlama becerileri için herkese bir kapı açıyoruz. Böylece, fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcilere de yol gösterip yenilikçi girişimlerinde onlara eşlik edeceğiz."

Doğan, Yapı Kredi olarak tüketicilere en iyiyi sunabilmek adına sürekli yeni yollar denediklerini ifade etti. Bu konuda çalışma, yatırım ve araştırmaları sürdürdüklerini ve bu anlamda FinTech girişimlerini bir fırsat olarak gördüklerini bildiren Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Code.YapıKredi projesi ile de hem kod okuryazarlığını artırmayı hem de start-up ve FinTech ekosistemini desteklemeyi amaçlıyoruz. Web sitesi üzerinden sunulan eğitim içeriklerine ek olarak, Code.YapıKredi ile fiziksel etkinlikler de düzenleyeceğiz. Farklı kademelere sahip programımız içerisinde katılımcılara, uzman profesyonellerce hem yazılım hem de ürün geliştirme ile ilgili birebir mentörlük desteği sağlanacak.

Program içerisinde yazılımcıların kendi aralarında iş birliği geliştirmesi adına kuluçka merkezi alanları yaratılacak, ürün aşamasına gelen fikirlerin hayata geçmesi adına hızlandırma programları oluşturulacak. Projelerin yatırımcılarla buluşmasına ön ayak olunacak."