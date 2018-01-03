Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne 3 ödül birden

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, Avrupa İletişim Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde "En Etkili Gelişim Stratejisi" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.



Bankanın açıklamasına göre, Yapı Kredi, Müşteri İletişim Merkezi'nin hizmet alt yapısını geliştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak adına 2017 yılında hayata geçirdiği inovatif projelerle ödül aldı.

Yapı Kredi, IMI Conferences tarafından düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri Yarışması'nda da iki ödülün sahibi oldu.

Müşteri deneyimini iyileştirmek ve hizmet altyapısını geliştirmek adına 2017'de hayata geçirdiği proje ile IMI tarafından "En İyi Teknoloji ve Inovasyon" ödülüne layık görülen Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, insan kaynağını etkili yönetmeye ve çalışan motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar ile de "En İyi İnsan Kaynakları" ödülünü aldı.





- İş süreçlerini kolaylaştırdı altın ödülün sahibi oldu





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi Direktörü Vedat Sencer Sözer, yapılan geliştirmelerle müşteri temsilcilerinin tek bir ekrandan tüm arama sürecini yönetebilecekleri, gerekli bilgilere erişebilecekleri bir sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak geliştirdiğimiz her insan odaklı teknoloji, Müşteri İletişim Merkezi'ndeki çalışanlarımızın operasyonel süreçlerini biraz daha kolaylaştırıyor. Müşteri memnuniyeti de çalışan deneyimine paralel olarak yükseliyor. Bu kapsamda 2017 yılında içinde pek çok yeniliği barındıran bir projeyi hayata geçirdik. Çalışanlarımızın, arayan kişiye dair bilgilere erişebilecekleri kullanıcı dostu tek bir ana ekran tasarladık. Bu ekranla birlikte müşteri temsilcilerimizin arayan kişinin sorununu çözmek adına farklı ekranlara veya sistemlere giriş yapmasına gerek kalmadı. Tüm işlemlerin tek ekrandan tamamlanmasını sağlayacak şekilde sistemimizi yenilemiş olduk."

Sözer, Müşteri İletişim Merkezi'nde hayatın her alanına 360 derece dokunan projeleri sonucunda hem insan kaynaklarının gelişimine, hem de teknolojik ve süreçsel gelişime odaklanarak kalite ve verimlilikte artış sağladıklarını bildirdi.

Müşteri deneyimini güçlendirdiklerini aktaran Sözer, daha önce şube veya farklı ekiplere yönlendirilen 100'e yakın işlemi Müşteri İletişim Merkezi'nden sunmaya başlayarak ilgili ekiplerin operasyonel yükünü hafiflettiklerini, tek çağrıda müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını anlattı.



