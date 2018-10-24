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Yapı Kredi Portföy'e uluslararası ödül

- Şirket, Wealth & Finance International dergisi tarafından "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetimi Şirketi" ve "Emeklilik Fon Yönetiminde Saygın Lider" ödüllerine layık görüldü

Yapı Kredi Portföy'e uluslararası ödül
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İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Portföy, Wealth & Finance International dergisi tarafından "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetimi Şirketi" ve "Emeklilik Fon Yönetiminde Saygın Lider" ödüllerine layık görüldü.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, fon yöneticileri, kurumlar ve yatırımcılara özel tavsiyeler ile güncel haberler yayınlayan dergi tarafından yaptırılan uluslararası araştırmada Yapı Kredi Portföy, performans, inovasyon ve müşteri deneyimi kriterlerinde değerlendirildi.

Yapı Kredi Portföy, Wealth & Finance International dergisi tarafından Türkiye’nin "En İyi Portföy Yönetimi Şirketi"’ ve "Emeklilik Fon Yönetiminde Saygın Lider" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, çeşitli varlık sınıflarında, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, uluslararası düzeyde aldıkları ödüllerle sektörü yurt dışında temsil etmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Alpay, yatırım yönetimi, iş performansı ve müşteri ilişkilerindeki itibarlı geçmişleri ile önceliklerinin müşterileriyle uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurabilmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurum içi araştırma ve analizlerimizle, küresel çapta geniş bilgi kaynaklarını kullanarak yeni düzenlemeler ve hedefler dahilinde daima en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Özel portföy yönetimi ve kurumsal müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kuruyor, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını deneyimli ekibimizle en iyi şekilde analiz ediyoruz. Hem portföy yönetimi hem de emeklilik fon yönetimi konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla uluslararası arenada kazandığımız bu ödüller, doğru yolda ilerlediğimizin en güzel göstergesi oluyor."


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Yapı Kredi Portföy
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