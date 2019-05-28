Yapı Kredi Private Banking geleneksel golf turnuvası 13. kez düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Private Banking sponsorluğunda İstanbul Golf Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel golf turnuvası, Silivri Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Private Banking sponsorluğunda İstanbul Golf Kulübü tarafından 2007 yılından beri düzenlenen geleneksel golf turnuvası, 25-26 Mayıs'ta Silivri Marmara Golf Sahası'nda yapıldı.



Golf sporunun geniş kitlelere yayılması hedefiyle her yıl golf tutkunlarını bir araya getiren 13. Yapı Kredi Private Banking Golf Turnuvası'na, bu yıl farklı kategorilerde toplam 169 golfçü katıldı.

A kategorisinde erkeklerde F. Bertan Gürkan birinci olurken, 2'nci ve 3'üncülüğü sırasıyla Osman Emre Aytekin ve Sinan Yaman aldı. Aynı kategoride kadınlarda Gül Gürer Alımgil birinci, Zeynep Çelikoğlu ile Serra Evrengil sırasıyla 2'nci ve 3'üncü oldu.

Erkeklerde B kategorisinin birincisi İhsan Kızılkaya, C kategorisinin birincisi ise Hamit Altıntop olarak belirlendi. Kadınlar B kategorisinde de Dilek Bora Yıldız, kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın "Junior" kategorisinde birincilik kupasını Almina Erdoğan kaldırırken, Berk Özyiğit 2'nci, Yasemin Tatar ise 3'üncü olarak belirlendi.

"Senior" kategorisinde Christine Şenol kupayı kaldıran isim oldu. Minikler A kategorisinde Sarp Saraçoğlu, Minikler B kategorisinde de Merve Uçerler birinci oldu.



13. Yapı Kredi Private Banking Golf Turnuvası'nda bayrağa en yakın vuruş İhsan Kızılkaya'dan geldi. Turnuvanın en uzun vuruşunu erkeklerde Kerem Özdemir, kadınlarda ise Almina Erdoğan gerçekleştirdi. Gross puanda da erkeklerde Berk Özyiğit, kadınlarda Serra Evrengil birinci oldu.



Yapı Kredi Private Banking Golf Turnuvası'nda kazananlar, ödüllerini Nakkaştepe İGK Kulüp Binası'nda gerçekleştirilen törenle Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen'in elinden aldı.