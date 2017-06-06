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Yapı Kredi Self Servis World "Yılın İnovasyonu" seçildi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Self Servis World kampanya hizmeti ile MasterCard Fark Yaratanlar 2017 Ödül Töreni'nde "Yılın İnovasyonu" seçildi. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen,...

Yapı Kredi Self Servis World

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Self Servis World kampanya hizmeti ile MasterCard Fark Yaratanlar 2017 Ödül Töreni'nde "Yılın İnovasyonu" seçildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen, Self Servis World ile World Üye iş yerlerinin kendi puan ve indirim kampanyalarını oluşturmalarına imkan tanıdıklarını belirterek, iş yerlerinin bu kampanyalarla satış performanslarına ve marka bilinirliklerine katkı sağlayabileceklerini aktardı.

Ülgen, "Kredi kartı pazarının kesintisiz 29 yıldır lideri olan Worldcard, yüzlerce değerli perakende markasının ve 400 bini aşkın üye işyerinin dahil olduğu, Türkiye'nin en büyük alışveriş platformunu temsil ediyor. Worldcard’ın gücü ile üye işyerlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları daha rekabetçi kılmak adına bundan 1,5 sene önce Self Servis World hizmetimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Büyük veri analitiğini doğru kullanarak hayata geçirdikleri Self Servis World hizmetinin Türkiye'de ilk olduğuna dikkati çeken Ülgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"World üye iş yerlerimiz, kendi belirledikleri indirim tutarına ve tarih aralığına göre hazırladıkları kampanyalarını Self Servis World sayesinde yardıma ihtiyaç duymadan, diledikleri şekilde oluşturabiliyor. Sistemin arka planında çalışan 'Akıllı Kitle Seçimi' uygulaması sayesinde de milyonlarca World kredi kartı kullanıcısı arasından kendilerine en uygun hedef kitleye kampanyalarını SMS ve e-posta ile kolayca duyurabiliyor.

Farklı görsellere sahip, birçok hazır SMS ve e-mail şablonu içerisinden kampanyalarına en uygun olanını seçebilen World üye iş yerlerimiz, bu şekilde daha geniş bir kitleye ulaşarak kendi sektörlerinde fark yaratabiliyorlar. Bu hizmet sayesinde müşterilerimiz, kampanya sonuçlarını ve performansını da raporlarla takip edebiliyor, gelecekte yapmayı düşündükleri kampanyaları bu verilere göre kurgulayabiliyor."

Ülgen, hizmetten bugüne kadar toplam 15 bin World üye iş yerinin yararlandığını kaydederek, Mayıs 2017 itibarıyla toplamda 8 bine yakın kampanya oluşturulduğu bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
YAPI KREDİ
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