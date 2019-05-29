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Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik

- Yapı Kredi, bankanın Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdüren Niccolo Ubertalli'nin yerine Marco Iannaccone'nin Operasyonlardan Sorumlu Başkan ve Murahhas Üye olarak atanacağını duyurdu

Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik
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İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, bankanın Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdüren Niccolo Ubertalli'nin yerine Marco Iannaccone'nin Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) ve Murahhas Üye olarak atanacağını duyurdu.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklama ile üst yönetimde yaşanan değişiklik paylaşıldı.

Buna göre, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından, bankanın Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdüren Niccolo Ubertalli'nin yerine Marco Iannaccone'nin COO ve Murahhas Üye olarak atanacağı açıklandı.

2013-2016 yılları arasında da Yapı Kredi'de Finansal Planlama ve Mali İşler (CFO) Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Iannaccone, yeni görevine resmi kurumlardan alınacak onayların ardından başlayacak.

UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (CEE) Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı olarak atanan Niccolo Ubertalli, aynı zamanda Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek.

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Marco IannacconeNiccolo UbertalliYAPI KREDİ
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