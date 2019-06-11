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Yapı Kredi ve TEGV'den iz bırakan proje

-Bu yıl 75. yaşını kutlayan Yapı Kredi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle dijital bağış toplama projesi olan “Temassız TEGV”i hayata geçirdi

Yapı Kredi ve TEGV'den iz bırakan proje
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İSTANBUL(AA) - Yapı Kredi ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdikleri dijital panolarla kredi kartı kullanıcılarına eğitim için anında bağış yapma imkanı sunuyor.

Temassız TEGV” sayesinde bireyler, temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartlarını sensöre yaklaştırarak 1 saniye içinde TEGV’e 1 TL’lik bağışta bulunabiliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre “Çocukların geleceği için bir iz de sen bırak” sloganıyla hayata geçirilen dijital ekranlarda 100 adet çizilmiş el bulunuyor. Her bir kişinin bağış yapmasıyla, ekranda yer alan ellerden biri renkleniyor.

Böylelikle ekranda kaç kişinin bağış yaptığı da canlı olarak izlenebiliyor. Ekranda yer alan 100 el izinin tamamı boyandıktan sonra ekran başa dönerek yeniden renklenmeyi bekleyen el izleri ile kaplanıyor. Toplanan bağış, TEGV’in bağış havuzunda 1 öğrencinin 1 yıllık eğitim masrafının karşılanması için kaynak oluşturuyor. Temassız ödeme özelliği bulunan tüm kredi kartları ile bağış yapılabilen ekranlar, Yapı Kredi bomontiada’da ve çeşitli AVM’lerde kullanılmaya başlandı.

Temassız TEGV’in yanı sıra birçok proje için iş birliği yapan Yapı Kredi ile TEGV, 2006 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla, “Okuyorum Oynuyorum” programını düzenliyor. Edebiyat şenlikleri, yazar-çocuk buluşmaları ve sokak tiyatrolarının hayata geçirildiği program kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar medya eğitimi alarak 2014 yılından bu yana Renkli Kalemler adındaki kendi yerel gazetelerini çıkarıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Temassız TegvYAPI KREDİ
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