Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Yapı Kredi'den engelliler haftasına özel sosyal farkındalık projesi

-Grafiti sanatçısı Kien tarafından tasarlanan ve Beşiktaş ile Caddebostan’da kurulan dev panolarda sergilenen üç boyutlu grafitiler, izleyicilerin büyük ilgisini çekti

Yapı Kredi'den engelliler haftasına özel sosyal farkındalık projesi
banner17

İSTANBUL(AA) - Yapı Kredi Bankası, Dünya Engelliler Haftası’na yönelik bir sosyal farkındalık projesine imza attı.

“Engelleri Birlikte Kaldıralım” sloganı ile tasarlanan grafitilerin anlattığı hikayeler, dev panoların önüne konan kırmızı ve mavi renk filtreleriyle bakıldığında farklılaşıyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, görseller ile toplumsal farkındalığın artması sonucu engelliler için günlük hayatta sorun teşkil eden tüm engellerin ortadan kalkabileceği mesajının verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Yapı Kredi’nin, Publicom iş birliği ve Kein tasarımlarıyla hayata geçirdiği grafitiler, 24 Mayıs tarihine kadar Beşiktaş ve Caddebostan’da görülebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sosyal SorumlulukYAPI KREDİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5