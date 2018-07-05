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Yapı Kredi'den MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı

- Yapı Kredi müşterileri 100 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit imkanından yararlanabilecek

Yapı Kredi'den MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, müşterilerine Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) 3 taksitte ödeme imkanı veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde Yapı Kredi Mobil içerisinde yer alan Yapı Kredi Pay-QR Kod ile Ödeme özelliğini kullanan müşterilerine 3 taksit imkanı sunuyor.

1-31 Temmuz'da geçerli olacak kampanya kapsamında, "www.gib.gov.tr'deki" ödeme yöntemleri arasından Yapı Kredi Pay seçildikten sonra Yapı Kredi Mobil "Kartlarım" menüsünden Yapı Kredi Pay-QR Kod ile Ödeme yöntemiyle MTV ödemeleri tamamlanabiliyor. Bu sayede Yapı Kredi müşterileri 100 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit imkanından yararlanabiliyor.

Kampanyada, ödemelerini Yapı Kredi şubeleri, internet şubesi, Yapı Kredi Mobil, www.gib.gov.tr ve Yapı Kredi ATM’leri üzerinden tamamlayan müşterilere ise 100 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit imkanı sunuluyor.

Üstelik Yapı Kredi’nin sınırsız bankacılık hizmetlerini kullanarak ödeme yapan tüm kullanıcılar, Sonax’tan detaylı iç temizlik ve ozonla sterilizasyon hizmetinin yanı sıra Sonax motor temizleme ve koruma ürünlerine yüzde 50 indirim ile sahip oluyor.

Ayrıca Bosch Car Service’lerde yapılacak periyodik bakımlarda ve yedek parçalarda yüzde 35 indirim ve ücretsiz check-up hakkı kazanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MTVYAPI KREDİ
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