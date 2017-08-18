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Yapı Kredi'ye dijital bankacılıkta ödül

- Banka, Stevie International Business Awards yarışmasında Yapı Kredi Mobil uygulaması ile "Finansal Servisler & Bankacılık", "Deneysel & İnovasyon", "İşletme & Kurum" kategorilerinde altın Stevie, "Entegre Mobil Deneyimi" kategorisinde gümüş Stevie ödülü almaya hak kazanırken, yapikredi.com.tr ile "Bankacılık" ve "Finansal Servisler" alanlarında altın Stevie ödüllerinin sahibi oldu

Yapı Kredi'ye dijital bankacılıkta ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, dünyanın saygın iş dünyası yarışmalarından Stevie International Business Awards tarafından ödüllendirildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, Yapı Kredi Mobil ile "Finansal Servisler & Bankacılık", "Deneysel & İnovasyon", "İşletme & Kurum" kategorilerinde altın Stevie, "Entegre Mobil Deneyimi" kategorisinde gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. yapikredi.com.tr ise "Bankacılık" ve "Finansal Servisler" alanlarında altın Stevie ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankanın, son 9 ay içinde sunduğu devrim yaratan teknolojilerle yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirterek, bankanın dijital dönüşüm vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapı Kredi olarak bankacılığın dijital dönüşümünde önceliğimiz insan odaklı teknolojiler üretebilmek. Müşterilerimizin zamandan ve mekandan bağımsız olarak bankacılık işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmelerine olanak tanımak en önem verdiğimiz nokta... Bu anlayış doğrultusunda bir süredir bankacılıkta devrim niteliğinde uygulamalara imza atıyoruz. Bankacılığın geleceğini bugünden inşa ediyoruz.

Kullanıcıları göz damar bilgisinden yola çıkarak tanıyan Göz-ID, ATM'ye dokunmadan QR kod ile anında para çekebilmeyi sağlayan MobilNakit, akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamalarından hızlı para transferi sağlayan Bankacı Klavye gibi uygulamalarımız sektöre öncülük ediyor. Bu uygulamalarımız kullanıcılarımız tarafından büyük beğeni ile karşılanırken, ulusal ve uluslararası otoritelerin de ilgisini çekiyor. Tüm bu çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırıldığını görmek, Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak bu unvanı taşımanın sorumluluklarını layığı ile yerine getirdiğimizi gösteriyor."

Doğan, gelecek dönemde de dijitalleşme sürecinin lider bankası olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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YAPI KREDİ
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