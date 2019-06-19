Yapı Kredi'ye The Communıcator Awards'tan 11 ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, uluslararası ödül programı The Communicator Awards'ta 11 ödül birden kazandı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, bu sene 25'incisi düzenlenen ve dünya genelinde farklı ölçeklerde 6 bini üzerinde firmanın değerlendirildiği uluslararası ödül programı The Communicator Awards'ta 11 ödül aldı.

Bankanın Yapı Kredi Mobil ve yapikredi.com.tr üzerinden müşterilerine kullanıcı dostu bir yapıda sunduğu 7/24 bankacılık hizmetleri, 10 Üstünlük ve 1 Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

Yapı Kredi, Yapı Kredi Mobil ile "En İyi Kullanıcı Deneyimi", "Entegre Mobil Deneyimi", "En İyi Kullanıcı Arayüzü", "En İyi Görsel Tasarım-Fonksiyon", "En İyi Görsel Tasarım-Estetik", "Örnek Uygulama" ve "Deneysel & İnovatif" kategorilerinde "Üstünlük Ödülü"nün sahibi oldu.

Yapikredi.com.tr ise "Bankacılık Fatura" kategorisinde Mükemmellik Ödülü'nün yanı sıra "Kullanıcı Deneyimi", "Kullanıcı Arayüzü" ve "Örnek Web Site" kategorilerinde Üstünlük Ödülü'ne layık görüldü.





- Banka, dijital dönüşümde insanı odağına almaya devam ediyor





Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, müşterilerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri süreçlerine entegre ederken, sektörün dijital dönüşümüne de öncülük ettiklerini bildirdi.

Bankanın dijitalleşme vizyonundan bahseden Doğan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'nin dijital bankası olarak ileri teknolojinin kullanıldığı yenilikçi ürün ve hizmetlerle tüm kanallarımızın karşılıklı konuşarak beslendiği benzersiz bir bankacılık ekosistemi inşa ediyoruz. Bu süreçte attığımız adımlarla da dijitalleşme anlamında sektörü ileri taşıyan, güçlü bir konumda bulunuyoruz. Yapı Kredi Mobil üzerinden son 2 senede çoğu ülkemizde ilk olan 35 yeniliği müşterilerimizle tanıştırdık. Entegre ettiğimiz bu yenilikçi fonksiyonlarla Yapı Kredi Mobil'i müşterilerimizin severek kullandıkları ve vazgeçemeyecekleri alternatif bir ödeme aracı haline getirdik. Gerek ticari gerekse günlük hayata değer katan dijital ve mobil bankacılık kanallarımız sayesinde müşterilerimize çok daha yakın olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Doğan, 75. yaşlarını kutladıkları 2019'da da teknoloji alanındaki başarılarının uluslararası arenada takdir kazanmasından ve Türkiye'yi saygın ödül organizasyonlarında temsil etmekten dolayı ayrıca gururlu olduklarını aktardı.