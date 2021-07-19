Yapı malzemelerinde yükseliş sürüyor

Birleşmiş Milletler destekli ticaret verisi hesaplama sitesi olan trademap.org verilerine göre Türk Yapı Malzemeleri sektörü dünya sıralamasında iki basamak birden yükselerek 9. sıraya yükseldi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, “Türk Yapı Malzemeleri Sektörünü dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında görebilmek için uzun zamandan beri yılmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini verdiğini görmek bizim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Bu başarıda katkısı olan bütün ihracatçılarımızla gurur duyuyor ve en kısa zamanda daha da büyük başarılara imza atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

2020 yılını 21,8 milyar dolar ile kapatan Türk Yapı Malzemeleri sektörü trademap.org veri tabanına göre Hollanda, İngiltere ve Meksika gibi güçlü ülkeleri geçti. Türk Yapı Malzemeleri sektörü dünya ihracat sıralamasında 9’uncu, Avrupa’da 6’ıncı sırada yer alıyor.

Türk Yapı Malzemeleri sektörü ihracatı ocak-haziran dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 14,5 milyar dolar oldu. Toplamda 216 farklı pazara ihracat yapan sektörde yapılan en fazla ihracat yüzde 7 pay ve 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık’a oldu. İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, “Pandeminin etkilerinin azalmaya başlamasıyla piyasa tekrar canlanıyor. İnsanlar en güvenli yatırım araçlarından biri olan konuta tekrar yönelmeye başladı. Bu durum sektörümüz için pandemi yaralarını sarmamız ve geleceğe ümitle bakmamız için önemli bir gelişme.” dedi.

Bu yıl küresel ölçekte bir basamak daha yukarı çıkarak dünyada ilk 10’da yer almayı hedefleyen Türk Yapı Malzemeleri sektörü 2021 ocak-haziran döneminde 216 farklı pazara ürün satışı yaparak ihracatını yüzde 50 artırdı. Sektörde en fazla ihracat yapılan ülke yüzde 7 pay ve 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık olurken hemen arkasından 919 milyon dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile İsrail ve 903 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

“En büyük pay Avrupa’nın”

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, Türkiye’nin yapı malzemeleri ihracatında en büyük paya sahip olan pazarımız Avrupa Birliği ülkeleri. Ocak-haziran 2021 döneminde AB’ye 4,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 59’luk ihracat artışı sağladık.” dedi.

Sözlerine devam ederken hammadde fiyatlarının enflasyon ile birlikte tüm dünyada artışta olduğunu vurgulayan Urfalılar, “Bu artış sebebiyle hammadde ihracatçısı ülkelerdeki firmalarda bir ihracat iştahı oluşmuş durumda, Rusya ve Çin gibi sektördeki mühim devletler bu iştahın kendi hammadde ihtiyaçlarını sıkıntıya sokmasından çekindiklerinden vergi önlemleri alıyorlar. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı’nın 1 Ağustos'tan itibaren belli metallerin ihracatına yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayarak emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyon baskılarıyla mücadele etmeyi hedeflediğini açıklaması Türk Yapı Malzemeleri sektörünü Rusya’dan ithalatımız çok yüksek oranda olmadığı için Çin’in hamlesi kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin yapı malzemeleri sektöründe yaptığı ithalatın 1,7 milyar dolar ile yüzde 20’si Çin’e aitken 218,9 milyon dolar ile sadece yüzde 2,5’i Rusya’ya ait.” açıklamasında bulundu.