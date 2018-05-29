Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği kuruldu - Türkiye'de enerji verimliliği hedefi için kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan dernek, enerji verimliliği, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konusunda tüketici hak ve sorumluluklarını gözetecek

İSTANBUL (AA) - Enerji verimliliği ve tasarrufu konularında farkındalık projeleri oluşturacak Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) faaliyete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de enerji verimliliği hedefi için kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan VERİMDER, ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında tüketici hak ve sorumluluklarını gözetmenin yanı sıra çalışmalarında ilgili kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat ve enerji sektörleri arasında bilgi akışı ve eş güdümü sağlamayı hedefliyor.

Türkiye ve dünyada enerji tasarrufunun başlangıç noktası olan yapılarda enerji verimliliğini birincil misyon olarak belirleyen VERİMDER, iştigal alanını sadece yapılarla sınırlı tutmayacak.

Dernek, enerji verimliliği bilincinin kamuoyunda oluşmasını sağlayacak araştırmalar, saha çalışmaları, konferanslar ve diğer iletişim kanallarını kullanarak hanehalkına, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sunacak.

Üniversite, bilim kuruluşları ve araştırma geliştirme kurumları ile bilimsel faaliyetler de gerçekleştirecek olan VERİMDER, okullardaki mevzuata göre enerji tasarrufu bölümleri açılmasına, sektörün ara ve teknik eleman ihtiyacına da katkıda bulunacak.



- "Isı yalıtımında standartları belgelendireceğiz"



VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletecek, küresel ısınmanın neden olduğu felaketleri önleyecek çalışmalar ile enerjinin etkin, verimli kullanılması konusunda liderlik yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Alkin, her geçen gün artan enerji ihtiyacına karşın dünyadaki fosil enerji kaynaklarının sınırlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu enerjiyi verimli kullanmadığımız takdirde gelecek nesillerin kullanabileceği enerji kaynakları olmayacak. Öte yandan, ülkemizde her yıl tükettiğimiz enerji maliyetleri ülkemizin ekonomisini de etkilemekte. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki enerji verimliliği ve tasarrufu ile tüm bu sorunlar azaltılabilir. Rotamızı her zaman enerji verimliliği olarak belirlediğimiz Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği ile toplumun pek çok farklı kesimini bir araya getirerek ülkemizde bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz bu sorumluluk bilinci ile tüm yapılarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Isı yalıtımının enerji verimliliğinde en önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Alkin, "Ülkemizde enerji verimliliğini yaygınlaştırabilmek için ısı yalıtımı uygulamaları konusunda mevcut standartların güncelleştirilmesi ve mevcut olmayan konularda yeni standartların hazırlanması üzerine çalışacağız. Özellikle ülkemizdeki denetim birimleri ile iş birliği ortamı oluşturarak sektörde standartlara ve yönetmeliklere uyum konusunda test ve belgelendirme fonksiyonunu üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.