“Yapılması Planlanan reformlar Türkiye ekonomisinin gücüne güç katar” Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye Ekonomisi'ni 360 derece kapsayacak yepyeni bir 'mimari' içeren yeni bir yol haritası olarak değerlendiriyorum. İhracata ve istihdama desteğin artarak sürecek olmasını sektörümüz açısından müjde olarak kabul ediyoruz” dedi.

Açıklanan reform adımları ve tedbirlerin, özünde Bakan Albayrak'ın koordinasyonunda ekonomi yönetiminin şekillendireceği Türkiye Ekonomisi'ne yönelik 'gelecek tasarımı'nın ilk adımlarını teşkil ettiğine işaret eden Başkan Gülle, “Kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilecek olması, vergi alanında mükellefi önceleyen bir anlayışa geçilecek olması ve ticaretin hukuki boyutlarına yönelik değişikliklerin de reformlar arasında yer alması çok önemli başlıklar olarak göze çarpıyor. Reformlar hayata geçirildikçe Türkiye ekonomisi gücüne güç katar” diye konuştu.



TİM Başkanı Gülle, Bakan Albayrak’ın altını çizdiği yapısal adımların, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin dayanağının ihracat ve katma değerli ürün üretimini önceliklendirilmesine dayandırılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin gelecek tasarımı açısından ihracatın hayati önem arz ettiğini vurguladı. Ağustos ayında açıklanacağı ifade edilen İhracat Master Planı’na, TİM olarak tüm gayretleriyle katkı yapmak üzere çalışacaklarını, yeni master planın ihracatımızın katma değeri ve yeni pazarlar adına önemli katkılar ortaya koyacağına inandığını ifade eden TİM Başkanı Gülle, şöyle konuştu:



“İhracatımız bugün rekorlar kıra kıra ilerliyor. Hükümetimiz var gücüyle ihracatımızı destekliyor. Sayın Bakanımızın ifade ettiği; katma değerli ürün ihracatı ve yerlileşme daha fazla teşvik sağlanması yoluyla ihracatımız yepyeni bir safhaya geçecek. Ağustos ayında açıklanacak olan Master Planı’yla, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize daha güçlü ve kararlı yürüyeceğimize inanıyorum. İhracat ailesi için heyecan ve şevk veren bir açıklama” diye konuştu.



“Ekonominin bütün katmanlarıyla birlikte ele alınması kritik öneme sahip”



Reformların safha safha hayata geçirilecek olmasının ve ihracattan tarıma kadar kapsamlı planlanmasının, çalışmanın ne denli hassasiyetle hazırlandığını ortaya koyduğunu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerini şöyle tamamladı:



“Sayın Bakanımız ortaya koyduğu çalışmaya Türkiye’deki paydaşları ve STK’larla birlikte yaptığını konuşmasının daha başında ortaya koyarak “ortak akla” verdiği önemi ortaya koydu. Açıklanan yol haritasının Türkiye Ekonomisi'ne yeni bir ufuk, yeni bir büyüme modeli, yeni rekabetçilik becerileri kazandıracağı kanaatindeyim”