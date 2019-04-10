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"Yapısal reform adımları ihracatçıları geleceğe taşıyacak"

- İKMİB Başkanı Adil Pelister: - "Yeni Ekonomi Programı kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomik reform paketini, Türk ihracatçısını geleceğe taşıyacak ve sanayicilerimiz için itici güç vazifesi görecek stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz"

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İSTANBUL (AA)- İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomik reform paketini, Türk ihracatçısını geleceğe taşıyacak ve sanayicilerimiz için itici güç vazifesi görecek stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

İKMİB Başkanı Adil Pelister yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Yeni Ekonomik Program Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Pelister, YEP kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomik reform paketini, Türk ihracatçısını geleceğe taşıyacak ve sanayicilerimiz için itici güç vazifesi görecek stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu işaret eden Pelister, şu ifadeleri kullandı:

“İKMİB olarak bu süre zarfında, ekonomi yönetimimizin çizdiği küresel vizyon ve beklentilerimizi karşılayan nokta atışı desteklerle birlikte ihracatta yeni rekorlar kıracağımıza eminiz. Birliğimizin çatısı altındaki petrokimya ve ilaç sektörlerinin, 7 stratejik sektör arasında yer almasından da son derece memnunuz. İhracata dayalı ve yüksek katma değerli teknolojik üretimi amaçlayan bir ekonomi tesis edilmesi için biz de üzerimize düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığımız tarafından ağustos ayında açıklanacak İhracat Master Planı ile uluslararası pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürünlerimizle kimya ihracatında yeni bir sayfa açacağımıza gönülden inanıyoruz.”

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