Yaptığı yatırımla dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak 

Doğan Holding, yılda yaklaşık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip,odun hamuru tesisi (BCTMP) ile entegre olarak üretim içermesi değerlendirilen katlanabilir kutu kartonu üretimi için yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye’de yıllık olarak tüketilen 300 bin tonluk kutu kartonun tamamı ithal ediliyor. Doğan Holding’in bu yatırımıyla birlikte ithalat ihtiyacı tamamen ortadan kalkarken, ülke bu alanda net ihracatçı konumuna gelecek.

Katma değerli alanlara yatırım yapan Doğan Holding hem grup hem de ülke ekonomisi için fayda yaratan, potansiyeli yüksek ve gelecek vaat eden yeni yatırımlarını sürdürüyor. Değer odaklı, öncü ve sürdürülebilir bir yatırım holdingi perspektifi ile yedi farklı sektörde faaliyet gösteren Doğan Holding, Türkiye istihdamına, cari dengesine ve ekonomisine katkıda bulunacak önemli bir sanayi yatırımı için çalışmalara başladığını açıkladı.

Doğan Holding’in % 100 oranında bağlı ortaklığı Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. (Doğan Dış Ticaret), yaklaşık 30 yıldır kâğıt ve karton tedarik alanında faaliyet göstermekte olup birçok yurtdışı üreticinin mümessilliğini yürütmekte ve bu alanda önemli bilgi ve birikime sahip bulunmaktadır. Bahse konu bilgi ve birikim çerçevesinde; ülkemizin büyük oranda yurtdışı kaynaklardan temin ederek kullandığı kâğıt ve karton hammaddesi ile ilgili yatırım fırsatlarının bir süredir takip edilmekte olduğunu belirten Doğan Holding, bu alandaki çalışmalarına hız vereceğini belirtti.

“Cari dengeye olumlu katkı sağlayan doğa dostu yatırım”

Doğan Holding İcra kurulu Başkanı Çağlar Göğüş konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Katlanabilir kutu kartonu yüksek baskı kalitesi ve mukavemet gerektiren kutu üretiminde kullanılıyor. Yaptığımız çalışmalarda, Türkiye’de 2021 yılında katlanabilir kutu kartonu tüketiminin yaklaşık 300 bin ton olarak gerçekleştiğini ve tamamen ithal edildiğini belirledik. Mevcut pazar dinamikleri ve ürünün potansiyeli gözetilerek yıllık yaklaşık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip odun hamuru tesisi (BCTMP) ile entegre olarak üretim içermesi değerlendirilen yatırımın hem ithalatı kısıcı etkisi hem de ihracat potansiyeli ile ülkemiz cari dengesine olumlu katkı yapması bekleniyor. Nihai karar sonrasında yatırımın gerçekleşmesinin yaklaşık üç yıl süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca, söz konusu yatırımın, doğa dostu ve düşük karbon emisyonu özellikleri nedeniyle, şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ve sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

Doğan Holding’in faaliyet alanlarında, pandeminin hızlandırdığı dönüşümü etkili biçimde yönettiğini belirten Göğüş, “Mevcut portföyümüzün içerisinde değer yaratma potansiyeli yüksek şirketlerimizi büyüteceğiz, geleceğin işlerine yatırım yapacağız ve hızla büyüyeceğiz. Katma değerli yeni işlere yatırım yaparak varlık yapımızı güçlendireceğiz” dedi. Çağlar Göğüş, değer odaklı yatırım anlayışını benimseyen ve dünyada pozitif etki yaratmayı amaçlayan sorumlu bir yatırım grubu olan Doğan Holding’in gelecek vizyonu ve stratejilerine sürdürülebilirliğin yanı sıra küresel sosyal ve teknolojik makro trendlere göre yön verdiklerini ifade etti.