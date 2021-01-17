Yaptığımız her işin bir amacı var

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını paydaş ekosistemine düzenli olarak ve şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ediyor. Sürdürülebilirliği iş yapma biçiminin ayrılmaz bir parçası haline getiren Vodafone, farklı paydaşların beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini dinlemek ve paydaşları ile uzun vadeli etkin ilişki kurmak üzere Paydaş Diyaloğu Çalıştayı düzenledi. Pandemi tedbirleri kapsamında online platformda gerçekleştirilen çalıştaya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları, Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarından oluşan 36 kişilik bir paydaş grubu katıldı.

Vodafone’un sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan “Amaç Odaklı Vodafone” yaklaşımının aktarıldığı çalıştayda, şirketin ana değer alanları olarak belirlediği Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre konularında yapılan proje ve çalışmalar anlatıldı. Ayrıca, Vodafone’un sürdürülebilirlik performansı, faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri konusunda paydaşlardan geribildirim alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, dünya genelinde yeniden tanımladığımız iş kültürümüzün en önemli yapıtaşı, ‘amaç odaklı’ bir şirket olmak. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. İşimizi geleceğe taşırken bireylerin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyor, işletmeleri teknolojiyle yeniden şekillenen dünyaya hazırlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken, dijital geleceği herkes için daha kapsayıcı hale getiriyoruz. Pandemi döneminde daha da önem kazanan dijital ürün ve hizmetlerimizle toplumun yaşam kalitesini artırmaya, hayatı kolaylaştırmaya ve dijital ekonomi çağına tam entegrasyona odaklandık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da global bilgi birikimi ve deneyimimizi kullanarak, ‘amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Vodafone Türkiye olarak, çoğulcu bakış açısıyla çok paydaşlı hareket etmenin ve birlikte çözüm geliştirmenin önemine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Paydaş Diyaloğu Çalıştayı ile kamudan sivil topluma, medyadan akademiye, tedarikçilerimizden çalışanlarımıza, tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak kapsayıcı ve bütüncül bir bakış açısını birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.”

Amaç odaklı Vodafone

Vodafone, tüm dünyada “amaç odaklı şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Amacı daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak olan Vodafone, bu doğrultuda, dünya genelinde 2025’e kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi hedefliyor. Vodafone, bu hedeflerine ulaşmak için Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olarak belirlediği ana değer alanlarına odaklanıyor. Buna göre, teknolojinin gücünü kullanarak toplumun dijitalleşmesi için çalışıyor, herkes için kapsayıcı olma ve toplumda kimseyi geride bırakmadan çalışma anlayışını benimsiyor, çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, "Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak". Uzmanlığımız ve büyüklüğümüz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutuyor. COVID-19 sürecinin de açıkça gösterdiği gibi, gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında, gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı konumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 30 Eylül 2020 itibarıyla 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 112 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Doğum ve ebeveyn izni politikalarımızla çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklerken, bağlantıda olmalarını sağlayarak kadınları güçlendiriyoruz. Kadınların, kız çocuklarının ve toplumun her kesiminin eğitime ve dijital becerilere erişimine katkı sağlıyoruz. Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kültür veya inanç ayrımı yapmaksızın tüm bireylere saygı duyuyoruz.

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz.