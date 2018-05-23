Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya bilim Avrupa Havalimanları Konseyi Organize Sanayi Bölgeleri
Ekoloji Kitapları, %100 Ekolojik Pazarlarda
Ekoloji Kitapları, %100 Ekolojik Pazarlarda
New York borsasına ilk kez kadın başkan
New York borsasına ilk kez...
Vergi için süre uzatımı
Vergi için süre uzatımı
Hesapları bloke etti
Hesapları bloke etti
Star start alıyor
Star start alıyor

"Yaptırımlar olmasaydı Denizbank'ı satmazdık"

- Sberbank Üst Yöneticisi German Gref: - "Yaptırımlar nedeniyle (Denizbank) bankamıza finansman sağlayamıyoruz. Piyasadan da para elde edemiyoruz. Eğer yaptırımlar olmasaydı asla bu sektörden çıkmazdık.”

MOSKOVA (AA) - Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı German Gref, yaptırımlar nedeniyle Denizbank’ı satmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Yaptırımlar nedeniyle bankamıza finansman sağlayamıyoruz. Piyasadan da para elde edemiyoruz. Eğer yaptırımlar olmasaydı asla bu sektörden çıkmazdık.” dedi.

Gref, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, Denizbank’ın Emirates NBD'ye satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle uluslararası alanda yürüttükleri genişleme stratejisini küçültmek zorunda kaldıklarına işaret eden Gref, “Denizbank’ı ABD’nin yaptırımlarından çıkardık, ancak şu anda Avrupa’nın yaptırımları altında bulunuyor. Bu da Denizbank’ın Türk piyasasındaki rekabet gücünü düşürüyor. Buna rağmen çok iyi sonuçlar elde ediyorlar.” diye konuştu.

Denizbank’a ilişkin satış anlaşmasının, ilgili ülkelerdeki düzenleyicilerin onayından sonra bu yılın üç veya dördüncü çeyreklerinde sonlandırılacağını anlatan Gref, “Anlaşma sonunda 3,4 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi umuyoruz. Yaptırımlar nedeniyle bankamıza finansman sağlayamıyoruz. Piyasadan da para elde edemiyoruz. Eğer yaptırımlar olmasaydı asla bu sektörden çıkmazdık.” değerlendirmesinde bulundu.

Dün yapılan açıklamada, Denizbank AŞ'nin, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı bildirilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DenizBankGrefSberbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5